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Общество

Суд продлил арест руководителю Ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода до 3 апреля

01 февраля 2018 14:51  [1328] Общество
Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

Суд продлил арест руководителю Ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода до 3 апреля. Об этом сообщается на сайте Нижегородского областного суда 3 октября 2017 года.

Согласно информации, в обоснование ходатайства о продлении ареста указано, что по делу необходимо выполнить ряд следственных и процессуальных действий: получить заключения компьютерной, дополнительной генетической, пожарно-технической судебных экспертиз, ознакомить заинтересованных лиц с заключениями экспертов; предъявить обвинение всем обвиняемым в полном объеме.

Обвиняемый и его защитник возражали против продления срока содержания под стражей, просили избрать в отношении главы Ассоциации меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, руководитель Ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода Сергей Ковалев был арестован в конце августа 2017 года по обвинению в организации причинения тяжкого вреда здоровью (ч.3 ст.33, п. "а" ч.3 ст. 111 УК РФ).

В ходе следствия было установлено, что мотивом совершения преступления послужила профессиональная деятельность потерпевшего С. Обвиняемый является директором транспортной компании, а также председателем местной Ассоциации перевозчиков, а потерпевший представлял интересы горадминистрации в арбитражном суде по поводу разногласий между мэрией и ассоциацией в вопросе новой маршрутной сети города.

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