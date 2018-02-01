Суд продлил арест руководителю Ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода до 3 апреля Общество

Сергей Ковалев

Суд продлил арест руководителю Ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода до 3 апреля. Об этом сообщается на сайте Нижегородского областного суда 3 октября 2017 года.

Согласно информации, в обоснование ходатайства о продлении ареста указано, что по делу необходимо выполнить ряд следственных и процессуальных действий: получить заключения компьютерной, дополнительной генетической, пожарно-технической судебных экспертиз, ознакомить заинтересованных лиц с заключениями экспертов; предъявить обвинение всем обвиняемым в полном объеме.



Обвиняемый и его защитник возражали против продления срока содержания под стражей, просили избрать в отношении главы Ассоциации меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, руководитель Ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода Сергей Ковалев был арестован в конце августа 2017 года по обвинению в организации причинения тяжкого вреда здоровью (ч.3 ст.33, п. "а" ч.3 ст. 111 УК РФ).

В ходе следствия было установлено, что мотивом совершения преступления послужила профессиональная деятельность потерпевшего С. Обвиняемый является директором транспортной компании, а также председателем местной Ассоциации перевозчиков, а потерпевший представлял интересы горадминистрации в арбитражном суде по поводу разногласий между мэрией и ассоциацией в вопросе новой маршрутной сети города.