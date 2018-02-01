Глеб Никитин попросил руководство Нижнего Новгорода включиться в программу редевелопмента центров городов Общество

Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин попросил руководство Нижнего Новгорода включиться в программу редевелопмента центров городов. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании регионального кабмина, 1 февраля 2018 года.



Глава области напомнил, что поручил министерству строительства и министерству имущественных отношений совместно с управлением по охране объектов культурного наследия обеспечить разработку программы редевелопмента исторических центров городов Нижегородской области.



"Я бы просил руководство Нижнего Новгорода активно в эту работу включиться, подготовить предложения как нормативного характера, так и экономического, то есть подумать, как именно мы будем разрабатывать этот проект. Возможно, нужно начать с пилотных зон, которые обеспечат сохранение историчности городов и того наследия, которое у нас есть", - отметил Глеб Никитин.



Врио губернатора также добавил, что программа будет касаться не только памятников культуры и ОКН, но и других объектов "ценной градостроительной среды".



Напомним, в декабре 2017 года на встрече с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти Глеб Никитин выразил мнение, что с точки зрения развития туризма в регионе не хватает единого достойного облика городов и присутствует элемент депрессивности.