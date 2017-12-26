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Общество

"Есть множество изюминок для привлечения туристов, но есть и элемент депрессивности в Нижегородской области", - Глеб Никитин

26 декабря 2017 17:59  [112] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Есть множество изюминок для привлечения туристов, но есть и элемент депрессивности в Нижегородской области", - отметил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин в беседе с журналистами после встречи с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти 26 декабря 2017 года.

По мнению главы региона, значительно поднять Нижний Новгород и область в рейтингах туристической привлекательности может программа редевелопмента центров городов, которую он уже поручил разработать профильным ведомствам.

"Мое личное ощущение, что у нас множество изюминок, которые могут привлечь больший объем туристов, но не хватает единого достойного облика городов. Есть элемент депрессивности, в том числе и в сердце нашего региона, в Нижнем Новгороде", - сказал он.

"Нельзя забывать и о такой теме, как маркетинг. Надо уметь продавать, завлекать. С точки зрения программ поддержки, которые направляются в первую очередь на информационное сопровождение, мы отстаем от многих регионов. Выделение средств тоже может решить проблему притока туристов", - подчеркнул Глеб Никитин.

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