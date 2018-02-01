Стоимость планируемого к строительству в Нижегородской области океанариума выросла на 2 млрд рублей Общество

Эскизный проект океанариума в г.Бор

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Стоимость планируемого к строительству в Нижегородской области океанариума выросла на 2 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте правительства региона.



Согласно информации, многофункциональный комплекс в составе океанариума, гостиницы и парка развлечений вошел в перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2018 году. Предположительный объем инвестиций составляет 5 млрд рублей.



Ранее правительство области уже переносило планы заключения договора концессии на строительство океанариума с 2016-го на 2017 год. Тогда предполагалось, что инвестиции составят 3 млрд рублей. Напомним, эскизный проект океанариума в г. Бор градостроительный совет Нижегородской области одобрил в октябре 2016 года. Заявку мингосимущества на резервирование участка для строительства объекта инвестсовет одобрил еще в сентябре 2015 года.



В октябре 2017 года сообщалось, что нижегородский мининвест продолжает искать концессионера для строительства океанариума.