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Общество

Стоимость планируемого к строительству в Нижегородской области океанариума выросла на 2 млрд рублей

01 февраля 2018 17:36  [275] Общество
Эскизный проект океанариума в г.Бор

Эскизный проект океанариума в г.Бор

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Стоимость планируемого к строительству в Нижегородской области океанариума выросла на 2 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте правительства региона.

Согласно информации, многофункциональный комплекс в составе океанариума, гостиницы и парка развлечений вошел в перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2018 году. Предположительный объем инвестиций составляет 5 млрд рублей.

Ранее правительство области уже переносило планы заключения договора концессии на строительство океанариума с 2016-го на 2017 год. Тогда предполагалось, что инвестиции составят 3 млрд рублей. Напомним, эскизный проект океанариума в г. Бор градостроительный совет Нижегородской области одобрил в октябре 2016 года. Заявку мингосимущества на резервирование участка для строительства объекта инвестсовет одобрил еще в сентябре 2015 года.

В октябре 2017 года сообщалось, что нижегородский мининвест продолжает искать концессионера для строительства океанариума.

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