Никита Никитин назначен и.о. замгубернатора Нижегородской области Политика

Правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Врио губернатора Глеб Никитин назначил Никиту Никитина и.о. замгубернатора Нижегородской области 1 февраля 2018 года. Об этом сообщили в облправительстве.

Он возглавил блок, в который войдут аппарат правительства, департамент региональной безопасности, комитет по делам архивов, ГУ ЗАГС и управление внутреннего аудита.

Как сообщалось ранее, Глеб Никитин разделил подразделения, ранее курируемые замгубернатора по внутренней политике (Романом Антоновым), на два блока.

СПРАВКА:

Никита Евгеньевич Никитин родился 19 октября 1960 года в Москве. Имеет два высших образования.

С 1987 по 2015 год проходил военную службу по контракту на различных должностях. В 2010 году назначен заместителем руководителя Федеральной таможенной службы. В 2012 году перешел на работу в аппарат Совета безопасности РФ.

С 2015 года возглавлял управление государственных целевых программ и внутреннего туризма Федерального агентства по туризму.