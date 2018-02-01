Последние новости рубрики Политика
02 февраля 2018 10:15  [692] Гендиректор ННТВ Ольга Носкова покинула должность по решению учредителя
02 февраля 2018 09:39  [2580] Никита Никитин назначен и.о. замгубернатора Нижегородской области
01 февраля 2018 17:51  [1571] Суд продлил арест экс-главе администрации Кстовского района Нижегородской области Кириллу Культину до 5 марта
01 февраля 2018 16:53  [2044] Бывший вице-мэр Иркутска Иван Носков сменит Марию Холкину в администрации Нижнего Новгорода
01 февраля 2018 15:59  [2071] Заседание правительства Нижегородской области
01 февраля 2018 14:47  [405] Члены комиссии по МСУ считают возможным введение должности первого зама председателя нижегородской Думы
01 февраля 2018 12:28  [628] Дмитрий Дзепа исключен из нижегородского отделения партии "Справедливая Россия"
31 января 2018 18:23  [862] "Находясь в отпуске, я смогу спокойно подумать о том, какое из предложений о новой работе выбрать", - Мария Холкина
31 января 2018 16:48  [2018] "Почти все кандидаты на пост главы не совсем хорошо владеют ситуацией в Кстовском районе", - Иван Зверев
31 января 2018 16:32  [1725] Экс-руководитель СУ СК по Нижегородской области Владимир Стравинскас предстанет перед судом
Политика

Никита Никитин назначен и.о. замгубернатора Нижегородской области

02 февраля 2018 09:39  [2580] Политика
Правительство Нижегородской области

Правительство Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Врио губернатора Глеб Никитин назначил Никиту Никитина и.о. замгубернатора Нижегородской области 1 февраля 2018 года. Об этом сообщили в облправительстве.

Он возглавил блок, в который войдут аппарат правительства, департамент региональной безопасности, комитет по делам архивов, ГУ ЗАГС и управление внутреннего аудита.

Как сообщалось ранее, Глеб Никитин разделил подразделения, ранее курируемые замгубернатора по внутренней политике (Романом Антоновым), на два блока.

СПРАВКА:
Никита Евгеньевич Никитин родился 19 октября 1960 года в Москве. Имеет два высших образования.

С 1987 по 2015 год проходил военную службу по контракту на различных должностях. В 2010 году назначен заместителем руководителя Федеральной таможенной службы. В 2012 году перешел на работу в аппарат Совета безопасности РФ.

С 2015 года возглавлял управление государственных целевых программ и внутреннего туризма Федерального агентства по туризму.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph