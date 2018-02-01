Никита Никитин назначен и.о. замгубернатора Нижегородской области

Правительство Нижегородской области
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Врио губернатора Глеб Никитин назначил Никиту Никитина и.о. замгубернатора Нижегородской области 1 февраля 2018 года. Об этом сообщили в облправительстве.
Он возглавил блок, в который войдут аппарат правительства, департамент региональной безопасности, комитет по делам архивов, ГУ ЗАГС и управление внутреннего аудита.
Как сообщалось ранее, Глеб Никитин разделил подразделения, ранее курируемые замгубернатора по внутренней политике (Романом Антоновым), на два блока.
СПРАВКА:
Никита Евгеньевич Никитин родился 19 октября 1960 года в Москве. Имеет два высших образования.
С 1987 по 2015 год проходил военную службу по контракту на различных должностях. В 2010 году назначен заместителем руководителя Федеральной таможенной службы. В 2012 году перешел на работу в аппарат Совета безопасности РФ.
С 2015 года возглавлял управление государственных целевых программ и внутреннего туризма Федерального агентства по туризму.
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