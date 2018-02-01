Нижегородская епархия планирует построить храм в честь иконы "Помощница в родах" рядом с перинатальным центром в Дзержинске Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Нижегородская епархия планирует построить храм в честь иконы Божией Матери "Помощница в родах" рядом с перинатальным центром в Дзержинске. Об этом стало известно на заседании инвестиционного совета Нижегородской области 2 февраля 2018 года.



Совет рассмотрел и одобрил заявку епархии на предоставление земельного участка площадью 0,2 га для строительства культового объекта. Участок расположен на пр. Циолковского рядом с перинатальным центром. В строительство епархия рассчитывает вложить 40 млн рублей и планирует реализовать проект за пять лет.



Также 2 февраля инвестсовет одобрил предоставление Нижегородской епархии еще одного участка для строительства храма в честь священномученика Алексия Порфирьева. Участок площадью 0,15 га расположен в районе дома №2 по ул. Героя Быкова (Советский район). Объем инвестиций указан в размере 70 млн рублей. Срок строительства – пять лет.



Напомним, Нижегородская епархия в декабре 2017 года повторно подала заявку на строительство религиозного объекта в парке "Дубки". Ранее заявка была отозвана из-за протестов местных жителей.