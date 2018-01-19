Нижегородская епархия повторно подала заявку на строительство религиозного объекта в парке "Дубки" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородская епархия повторно подала заявку в гордаминистрацию на строительство религиозного объекта в парке "Дубки". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила председатель союза попечительских советов парков города Мария Попова 22 января 2018 года.



По ее словам, данная заявка была подана религиозной организацией еще в декабре 2017 года, однако на данный момент комиссия по инвестиционной политике и земельным отношениям ее еще не рассматривала. В обновленной заявке религиозная организация запрашивает участок меньшей площади (1 тысяча кв метров вместо 1,5 тысяч) под строительство часовни вместо возведения храма в честь иконы Божией матери "Избавление от бед страждующих".



Рассмотрение заявки отложено на февраль 2018 года.



Напомним, что в апреле 2016 года в региональный закон "Об охране озелененных территорий Нижегородской области" были внесены поправки, позволяющие застраивать культовыми объектами парки и скверы.



В мае комиссия Гордумы по экологии приняла решение сформулировать позицию по необходимости инициировать внесение поправок в региональное законодательство. В сентябре комиссия отказала в поддержке предложения об отмене закона о разрешении строить храмы в парках.



Прокуратура области, в свою очередь, не выявила правовых нарушений в этом законе.



Ранее сообщалось, что митрополия считает недостаточным количество храмов в Нижнем Новгороде. Напомним также, что в начале октября 2018 года нижегородская администрация отказала епархии в разрешении на использование участка на Анкудиновском шоссе.



Осенью 2017 года епархия подала заявку на строительство в парке "Дубки" храма, чем вызвала серию протестных акций со стороны жителей. Позднее религиозная организация отозвала заявку.