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02 февраля 2018 16:02  [489] Нижегородский инвестсовет одобрил выделение 10 га земли для строительства газопровода в Богородском районе
Общество

Нижегородский инвестсовет одобрил выделение 10 га земли для строительства газопровода в Богородском районе

02 февраля 2018 16:02  [489] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Инвестиционный совет Нижегородской области одобрил выделение 10 га земли для строительства газопровода в пос. Новинки Богородском районе. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании совета, 2 февраля 2018 года.

Совет рассмотрел и одобрил заявку ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", которое намерено вложить 60 млн рублей в строительство газопровода. Он протянется от ул. Центральной д. Хватково до ул. Солнечной п. Новинки. Построить объект компания рассчитывает за один год.

Напомним, правительство Нижегородской области и ПАО "Газпром" планируют в I полугодии 2018 года подписать соглашение по газификации региона до 2023 года.

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