Нижегородский инвестсовет одобрил выделение 10 га земли для строительства газопровода в Богородском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Инвестиционный совет Нижегородской области одобрил выделение 10 га земли для строительства газопровода в пос. Новинки Богородском районе. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании совета, 2 февраля 2018 года.



Совет рассмотрел и одобрил заявку ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", которое намерено вложить 60 млн рублей в строительство газопровода. Он протянется от ул. Центральной д. Хватково до ул. Солнечной п. Новинки. Построить объект компания рассчитывает за один год.



Напомним, правительство Нижегородской области и ПАО "Газпром" планируют в I полугодии 2018 года подписать соглашение по газификации региона до 2023 года.