Нижегородское правительство и ПАО "Газпром" планируют в 2018 году подписать соглашение по газификации региона до 2023 года Экономика

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Нижегородское правительство и ПАО "Газпром" планируют в I полугодии 2018 года подписать соглашение по газификации региона до 2023 года. Об этом пресс-служба губернатора и правительства сообщила 12 декабря 2017 года.

Согласно информации, кроме того, врио главы Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правление ПАО "Газпром" достигли предварительной договоренности о строительстве отвода от газопровода и газораспределительной станции "Горбатовка". Договоренность была достигнута на их личной встрече, строительство объекта "Газопровод - отвод и ГРС "Горбатовка" начнется "в ближайшее время".

По словам Никитина, этот вопрос не решался многие годы. "Мы получили поддержку в вопросе строительства отвода от газопровода и газораспределительной станции "Горбатовка". В ближайшее время он будет решен", - заявил врио губернатора.

По мнению Никитина, этот проект является приоритетным, поскольку его строительство обеспечит перспективное газопотребление заречной части Нижнего Новгорода и Дзержинска. "Это улучшит инвестиционную привлекательность региона и позволит инвесторам строить новые предприятия, создавать высокопроизводительные рабочие места", - пояснил он.

Кроме того, в ходе встречи Миллер выразил готовность проработать проект строительства магистрального газопровода "Йошкар Ола – Шаранга – Шахунья". По данным пресс-службы, этот вопрос Никитин озвучил в рамках личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 6 декабря.

"Газпром" в ближайшее время проведет все необходимые экономические расчеты по проекту. Предполагаем, что к середине 2018 года будем понимать возможные сроки реализации проекта", - сказал Никитин.

Напомним, правительство Нижегородской области утвердило программу газификации региона на 2018-2022 годы.

Напомним также, что о необходимости реализации проекта по строительству газопровода-отвода и газораспределительной станции "Горбатовка" экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заявлял в мае 2015 года.