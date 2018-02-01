Специалисты начали восстановление деформационного шва на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде Общество

Специалисты начали восстановление деформационного шва на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Специалисты начали восстановление деформационного шва на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации со ссылкой на замглавы администрации Александр Герасименко 2 февраля 2018 года.

По его словам, специалисты уже провели диагностику поврежденного участка, и со вчерашнего вечера начались ремонтные работы.

"На сегодняшний день на объекте работают восемь человек, что достаточно для того, чтобы выполнять объемы работы на таком ограниченном пространстве. Деформационный шов уже поставлен в проектное положение, проводится анкеровка узловых элементов, которые были повреждены. К концу дня специалисты планируют приступить к бетонированию шва", - рассказал Герасименко.

Напомним, нижегородская администрация запретила проезд большегрузов по Мызинскому мосту до 15 февраля.

Как сообщалось ранее, повреждение моста было обнаружено вечером 31 января, в связи с чем движение по мосту ограничили.