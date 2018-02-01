Нижегородская администрация запретила проезд большегрузов по Мызинскому мосту до 15 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация запретила проезд большегрузов по Мызинскому мосту до 15 февраля 2018 года. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации.



Проезд грузового автотранспорта по Мызинскому мосту запрещен с 1 до 15 февраля 2018 года включительно. Кроме того, в этот период запрещено движение большегрузов по ул. Новикова-Прибоя (на участке от ул. Героя Попова до Мызинского моста), ул. Ларина (на участке от транспортной развязки с проспектом Гагарина до моста) с организацией объезда по прилегающим улицам.



Напомним, что вечером 31 января работники подрядной организации обнаружили повреждение деформационного шва на Мызинском мосту. Замглавы горадминистрации Александр Герасименко связывает повреждение с воздействием на мост крупногабаритного транспорта. По его словам, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поставил задачу разобраться с ситуацией и восстановить движение в полном объеме максимум за две недели.



Напомним также, что в декабре 2017 года московское АО "Ремонт мостов и тоннелей" получило право на ремонт Мызинского моста. Работы, согласно контракту, должны завершиться 25 декабря 2018 года. Стоимость ремонта составляет 408,5 млн рублей.