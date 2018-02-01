Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2018 14:01  [33] Фабрика в г.о. Бор Нижегородской области оштрафована на 150 тысяч рублей за сброс сточных вод
02 февраля 2018 13:14  [213] Бывший нижегородский министр Сергей Кучин начал работу в ИК "АСЭ" с 1 февраля
02 февраля 2018 12:51  [510] Нижегородская администрация запретила проезд большегрузов по Мызинскому мосту до 15 февраля
02 февраля 2018 12:50  [345] Нижегородская Гострудинспекция оштрафовала ЧОП "Леон К.Б." за нарушения в оплате работы сотрудника
02 февраля 2018 12:36  [178] "Благодаря "Народному контролю" стало удобнее находить проблемные места и решать их точечно", - Владимир Исаев
02 февраля 2018 11:53  [485] Тележурналист Александр Двуреченский будет выполнять функции пресс-секретаря Глеба Никитина
02 февраля 2018 10:37  [141] Владимир Исаев вручил благодарственные письма 50 сотрудникам нижегородской комиссии по делам несовершеннолетних
02 февраля 2018 10:23  [211] ООО "Юника Инвест" получило право на развитие еще двух территорий в центре Нижнего Новгорода
02 февраля 2018 08:31  [992] Более 300 гостиниц на 9,8 тысяч номеров в Нижегородской области прошли классификацию к ЧМ
01 февраля 2018 19:13  [1352] Банк России выпустил в обращение памятную монету с портретом Максима Горького с 1 февраля
Общество

Нижегородская администрация запретила проезд большегрузов по Мызинскому мосту до 15 февраля

02 февраля 2018 12:51  [510] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация запретила проезд большегрузов по Мызинскому мосту до 15 февраля 2018 года. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации.

Проезд грузового автотранспорта по Мызинскому мосту запрещен с 1 до 15 февраля 2018 года включительно. Кроме того, в этот период запрещено движение большегрузов по ул. Новикова-Прибоя (на участке от ул. Героя Попова до Мызинского моста), ул. Ларина (на участке от транспортной развязки с проспектом Гагарина до моста) с организацией объезда по прилегающим улицам.

Напомним, что вечером 31 января работники подрядной организации обнаружили повреждение деформационного шва на Мызинском мосту. Замглавы горадминистрации Александр Герасименко связывает повреждение с воздействием на мост крупногабаритного транспорта. По его словам, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поставил задачу разобраться с ситуацией и восстановить движение в полном объеме максимум за две недели.

Напомним также, что в декабре 2017 года московское АО "Ремонт мостов и тоннелей" получило право на ремонт Мызинского моста. Работы, согласно контракту, должны завершиться 25 декабря 2018 года. Стоимость ремонта составляет 408,5 млн рублей.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph