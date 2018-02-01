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Экономика

Реальные денежные доходы в Нижегородской области снизились на 4% за 2017 год

02 февраля 2018 17:58  [750] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Реальные денежные доходы населения Нижегородской области снизились на 4% за 2017 год по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Об этом сообщается в материалах на сайте Нижегородстата.

Согласно информации, среднедушевые денежные доходы населения, по предварительным данным, в январе-декабре текущего года составили 30 677 рубля. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года среднедушевые доходы выросли на 0,3%.

При этом реальные денежные доходы (с учетом инфляции) в январе-декабре 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года снизились на 4%. Реальные располагаемые денежные доходы населения (с учетом инфляции и обязательных платежей) за этот период снизились на 4,7%.

Напомним, что 25 мая 2017 года в ходе своего отчета перед депутатами Заксобрания Нижегородской области Валерий Шанцев, являвшийся на тот момент губернатором, выразил обеспокоенность постепенным снижением реальных доходов граждан. Как подчеркнул тогда глава региона, это общероссийская тенденция, которая является следствием негативного влияния на экономику государства глобальных внешних факторов. К уровню 2013 года реальные доходы населения Нижегородской области на тот период сократились на 7,4%.

Напомним также, что инфляция в Нижегородской области составила 3,1% за 2017 год.

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