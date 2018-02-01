Более двух тысяч ДК вошли в проект "Культура малой Родины" в 2018 году Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более двух тысяч домов культуры планируется модернизировать в рамках проекта "Единой России" "Культура малой Родины" в 2018 году. Об этом НРО партии сообщило 2 февраля 2018 года.

Согласно информации, в Нижегородской области в рамках партпроекта помимо ремонта и улучшения материально-технической базы ДК, а также помощи театрам, средства пойдут на приобретение инструментов для школ искусств и развитие детского туризма

По словам федерального координатора партпроекта "Единой России" "Культура малой Родины" Ольги Казаковой, партпроект поддержит творчество муниципальных театров и детские школы искусств. "В рамках работы партпроекта в 2018 году будет модернизировано более 2000 домов культуры", – сообщила Казакова на селекторном совещании с регионами по реализации партпроекта.

"На реализацию партийного проекта "Культура малой Родины" в 2018 году из федерального бюджета выделено около 5 млрд рублей. Средства пойдут на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в малых городах (670 млн рублей), детских и кукольных театров (220 млн рублей), домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек (1,4 млрд рублей), а также на развитие детского историко-познавательного туризма (300 млн рублей) и закупку музыкальных инструментов для детских школ искусств (400 млн рублей). Также на капитальный ремонт домов культуры выделено 1,5 млрд рублей. Одна из главных задач в регионах на сегодня – создание общественных советов", - заявила Казакова.

Координатор партпроекта также рассказала о главных итогах прошлого года. "Благодаря реализации партпроектов в 2017 году на 15% выросла посещаемость театров малых городов. Кроме того, в 440 домах культуры установили новые современные кресла в зрительных залах, 169 ДК приобрели новые сценические костюмы, в 726 ДК было обновлено световое оборудование, а в 1 150 ДК обновлено звуковое оборудование. Также детские и молодежные театры – участники проекта привлекли более восьми млн зрителей. В этом году, объединив усилия, мы ставим себе задачу добиться ещe больших количественных, а главное, качественных результатов. Привлекаются местные жители, которые активно участвуют в планировании предстоящих работ и в контроле над исполнением хода проекта", – резюмировала она.

Региональный координатор проекта "Культура малой Родины" Валерий Антипов напомнил, что в новый проект партии "Единая Россия" вошли такие важные партийные начинания, как "Местный дом культуры", "Театры – детям" и "Театры малых городов".

"В 2017 году в рамках этих проектов нам в регионе удалось поддержать многие очаги культуры в малых городах, селах, поселках. Отремонтированы или улучшили свое материально-техническое состояние более 90 сельских домов культуры, шести театров городов области смогли порадовать зрителей новыми постановками, обновился детский театральный репертуар. За этими фактами – новые впечатления и, в целом, более интересная и разнообразная жизнь наших земляков в небольших населенных пунктах. То, чего мы и хотели добиться", - рассказал Антипов.

Он уточнил, что на этом партия не останавливается. "Работа в 2018 году будет продолжена уже под вывеской проекта "Культура малой Родины". Конкретные параметры сейчас определяются. Сфера приложения проекта расширится, в планах приобретение музыкальных инструментов для детских музыкальных школ и школ искусств, а также – развитие детского туризма. Можно сказать с уверенностью – в процессе реализации "Культуры малой Родины" поддержку получат те учреждения культуры и социальные группы, которые действительно в этом нуждаются", - заключил Валерий Антипов.