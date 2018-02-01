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Экономика

Количество выявленных в Нижегородской области фальшивых купюр за 2017 год сократилось почти в два раза

03 февраля 2018 10:48  [465] Экономика

Фото: СК РФ

Количество выявленных в Нижегородской области фальшивых купюр за 2017 год сократилось почти в два раза по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает Волго-Вятское главное управление Центрального банка РФ.

Согласно информации, в 2017 году в банковском секторе Нижегородской области были выявлены 733 подделки российских денежных знаков: 724 банкноты и девять монет.

"Это почти в два раза меньше, чем годом ранее. 53% из всех выявленных подделок пришлось на банкноты номиналом 5000 рублей. Однако их количество по сравнению с 2016 годом снизилось на 40%, до 386 штук. Поддельных банкнот номиналом 1000 рублей выявили 159 экземпляров, 500 рублей – 173. Меньше всего обнаружено поддельных 100-рублевок (пять) и всего одна банкнота номиналом 50 рублей", - говорится в сообщении.

Также в 2017 году были выявлены 17 подделок банкнот иностранных государств: 16 банкнот номиналом 100 долларов США и одна - 200 евро.

Ранее сообщалось, что группа фальшивомонетчиков из восьми человек предстанет перед судом за сбыт подделок в Нижегородской области.

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