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Общество

Владимир Панов ждет от нижегородцев обратной связи по качеству уборки снега

04 февраля 2018 14:18  [9] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов ждет от нижегородцев обратной связи по качеству уборки снега. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook 4 февраля 2018 года.

Владимир Панов предложил нижегородцам принять непосредственное участие в контроле за работой подрядных организаций, занимающихся уборкой снега. По его поручению в социальных сетях создана официальная группа администрации города "Антиснег – Нижний Новгород".

"Регулярные ночные объезды несомненно дают результаты, но заглянуть в каждый двор нашего большого города физически невозможно. Поэтому для наиболее оперативной и эффективной обратной связи с жителями создана официальная группа "Антиснег – Нижний Новгород". Туда нижегородцы могут присылать адреса и фотографии как дорог, так тротуаров и дворов, качество уборки которых их не устраивает. Все сообщения будут в режиме онлайн передаваться ответственным за уборку территории организациям, а ответом станут фотоотчеты о проделанной работе", - отметил Владимир Панов.

В пресс-службе мэрии уточняют, что основным критерием оценки будет комментарий пользователя, опубликовавшего проблемную точку на карте города. Для удобства обработки информации рекомендуется прикреплять фотографии отдельными постами, а не комментариями к предыдущим сообщениям.

Администрация города также прорабатывает вопрос создания общедоступного сайта, на котором можно будет наблюдать, где в данный момент в Нижнем Новгороде работает снегоуборочная техника.

Напомним, что онлайн-карта работы снегоуборочной техники заработала на сайте администрации Советского района Нижнего Новгорода в начале февраля.

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