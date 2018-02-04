Владимир Никифоров обошел Владимира Челомина в конкурсе на должность гендиректора нижегородского фонда капремонта МКД Общество

Владимир Челомин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

И.о. гендиректора Фонда капремонта многоквартирных домов Нижегородской области стал Владимир Никифоров. Об этом сообщается в материалах на сайте министерства энергетики и ЖКХ региона.



Согласно информации, по итогам тестирования кандидатов на должность руководителя фонда, которое прошло 30 января 2018 года, наибольшее число баллов – 45 из 50 – набрал Владимир Никифоров, ранее являвшийся заместителем гендиректора организации. Владимир Челомин, до настоящего времени исполнявший обязанности руководителя, набрал 36 баллов.



Тестирование касалось знания законодательства РФ. В нем заявились участвовать еще два кандидата - Андрей Мельников и Николай Вторушин. Мельников набрал 37 баллов, Вторушин не стал проходить тестирование.



Напомним, Владимир Челомин приступил к исполнению обязанностей гендиректора фонда в начале 2017 года. До него на этой должности с марта 2014 года работал Сергей Протасов.



СПРАВКА:

Владимир Никифоров родился 7 ноября 1966 года в селе Дальнее Константиново Горьковской области. В 1985 году окончил Вадский строительный техникум по специальности "Сельское и гражданское строительство". В 2012 году окончил Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина по специальности "Промышленное и гражданское строительство".



Трудовую деятельность начал в 1985 году с должности техника-строителя, мастера, прораба, инженера по ремонту в организациях Дальнеконстантиновского района. С 1991 по 2011 год – инженер линейных сооружений связи и абонентских устройств территориального управления ОАО "Ростелеком". С 2011 по 2013 год - главный архитектор администрации Дальнеконстантиновского района. С 2013 по 2017 год – начальник отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнеконстантиновского района. С февраля 2017 года – заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области.