Движение по ул. Провиантской в Нижнем Новгороде частично ограничено до 20 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение по ул. Провиантской в Нижнем Новгороде частично ограничено до 17:00 20 февраля. Об этом Центр организации дорожного движения города сообщил 5 февраля 2018 года.

Согласно информации, часть проезжей части в районе домов №8 и №11 перекрыта, а скорость движения на этом участке установлена в 40 км/ч.

Ограничение связано с прокладкой газопровода в этом месте.

Напомним, въезд большегрузных автомобилей запрещен на Мызинский мост из-за повреждения деформационного шва.