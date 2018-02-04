Движение по ул. Провиантской в Нижнем Новгороде частично ограничено до 20 февраля

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Движение по ул. Провиантской в Нижнем Новгороде частично ограничено до 17:00 20 февраля. Об этом Центр организации дорожного движения города сообщил 5 февраля 2018 года.
Согласно информации, часть проезжей части в районе домов №8 и №11 перекрыта, а скорость движения на этом участке установлена в 40 км/ч.
Ограничение связано с прокладкой газопровода в этом месте.
Напомним, въезд большегрузных автомобилей запрещен на Мызинский мост из-за повреждения деформационного шва.
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