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Общество

Сроки выдачи разрешений на строительство при согласовании архитектурных решений не увеличатся, - депград Нижегородской области

05 февраля 2018 19:11  [152] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Сроки выдачи разрешений на строительство при согласовании архитектурных решений не увеличатся", - сообщил первый замдиректора департамента градостроительного развития – главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов, комментируя внесение на в Законодательное собрание изменений в закон "Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области", 5 февраля 2018 года.

"На протяжении многих лет предшествующего периода согласование архитектуры новых зданий не было должным образом отрегулировано. Существовали возможности для инвестора уклониться от рассмотрения архитектурного решения, выполнить его, исходя только из своих собственных интересов, в результате чего инвестор сталкивался с отрицательным решением на этапе выдачи разрешения на строительство, представив некачественный проект", - отметил он.

Попов пояснил, что рассмотрение и согласование эскизных проектов выполняется как государственная услуга, имеет четкий регламент, в рамках предоставления услуги проекты, имеющее важное градостроительное значение, проходят архитектурный совет, состоящий из ведущих архитекторов Нижнего Новгорода.

"При согласовании проекта инвестор получает всю необходимую информацию – архитектурный облик объекта, его технико-экономические показатели, функциональное наполнение и т.п. На прохождении стадии согласования эскизных проектов можно сразу выявить ошибки, которые могут возникнуть на последующих стадиях. Таким образом, инвестору не придется возвращаться на начальную точку и верстать проект заново. При выдаче разрешения на строительство специалисты областного министерства строительства будут смотреть на соответствие представленной рабочей документации утвержденному эскизному проекту, чтобы не получалось так, что утвердили одну архитектуру, а в рабочей документации выполнили совсем другую", - подытожил главный архитектор.

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