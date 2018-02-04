Финал Всероссийского конкурса "Лидеры России" стартует в Сочи 6 февраля Общество

Финал Всероссийского конкурса "Лидеры России" стартует в Сочи 6 февраля 2018 года. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Согласно информации, с 6 по 11 февраля в нем примут участие 300 управленцев из 54 регионов России, показавшие наилучшие результаты по итогам полуфиналов. В Сочи участники встретятся с наставниками конкурса, среди которых представители органов государственной власти и топ-менеджеры крупнейших российских компаний.

Торжественная церемония открытия состоится 7 февраля, в ней примут участие первый замруководителя администрации президента РФ, один из наставников конкурса Сергей Кириенко и директор образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева. Программа каждого дня финала посвящена определенной теме.

Напомним, в финал вышли восемь нижегородцев. Один из них – юрист Александр Маслов рассказал о подготовке к финалу.

Он отметил, что самое сложное задание, которое анонсировали финалистам, это проведение открытого урока по лидерству в 9-11 классах города Сочи. "Честно говоря, я с недоверием отнесся к комментарию организаторов о том, что это очень сложная аудитория. Я привык выступать публично и это не доставляет мне особенных неудобств. Поэтому я пришел к директору лицея №8, который окончил 18 лет назад, и попросил разрешения провести открытый урок. "Если ученики в Сочи получат возможность поучаствовать в открытых уроках от лидеров России, - подумал я, - то почему у учеников наших школ не должно быть такой возможности?" Ну и заодно я бы протестировал свои способности. И вот уже 3 февраля я провожу открытый урок по лидерству в 10а классе. И тут я понял, что это действительно сложная аудитория. Во-первых, мы из разных поколений, я классический Y (поколение изменений, пришедшее на смену поколения стабильности и накоплений Х) и разговариваю в этом стиле. Школьники же типичные миллениалы (поколение Z), их внимание быстро переключает и у них абсолютно иные авторитеты. И нечто подобное нас ожидает в Сочи, а мой напарник по открытому уроку еще не известен", - рассказал он.

"Кстати, интересный формат предложили организаторы для формирования команд финала. 300 человек должны самостоятельно объединиться в 38 команд по семь-восемь человек перед началом испытаний. Ограничения, поставленные организаторами – не более трех человек из одного федерального округа и не более трех человек из одной организации с аффилированными лицами (а в финале много представителей от Росатома, Газпрома, РЖД и их дочерних структур). В результате в телеграмме возник чат, объединивший более 230 участников финала, которые случайным образом предварительно познакомились и разбились на большую часть команд. Нетворкинг просто отличный! В предварительной команде я один из ПФО, трое из ЦФО, остальные с других регионов. В финале я представляю Нижний Новгород и надеюсь, что мои качества и подготовка позволят достойно показать родной город среди 54 регионов России", - подытожил Маслов.