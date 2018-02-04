Движение по Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде восстановлено 6 февраля Общество

Мызинский мост Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Движение по Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде восстановлено 6 февраля 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, подрядная организация завершила восстановительные работы деформационного шва.

"На ремонт моста с учетом специфики деформационного шва изначально закладывалось от недели до полутора месяцев. Однако благодаря тому, что было задействовано местное производство, изготовившее на высокоточном оборудовании необходимые заготовки для ремонта поврежденных траверсов, удалось в кратчайшие сроки вернуть мост к работе. Сотрудники администрации города и подрядчик сработали максимально оперативно и качественно", - сказал глава города Владимир Панов во время ночного объезда.

Заместитель главы администрации города Александр Герасименко заверил, что деформационный шов прошел необходимые лабораторные испытания и выдержит все требуемые нагрузки.

"При правильной эксплуатации шов прослужит достаточно долго. Впереди мост ждет капитальный ремонт, в котором нам оказало поддержку правительство области. В марте, при условии наступления подходящей погоды, мы планируем начинать работы. Первый этап работ планируется завершить до конца мая. Потом будет небольшой перерыв, и затем вторая стадия. Весь объем работ по капитальному ремонту моста необходимо будет выполнить до наступления отрицательных температур", - подчеркнул Герасименко.

Напомним, повреждение деформационного шва на Мызинском мосту произошло 31 января 2018 года, в связи с чем половина моста была перекрыта.