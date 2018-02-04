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Общество

"Нижегородэлектротранс" намерен заключить контракты по страхованию пассажирского транспорта до 1 марта 2018 года

06 февраля 2018 12:40  [93] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Муниципальное предприятие "Нижегородэлектротранс" намерено заключить контракт по страхованию пассажирского транспорта до 1 марта 2018 года. Об этом сообщил заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко, комментируя ситуацию с истекающими в феврале сроками действия полисов ОСАГО.

Он подчеркнул, что руководство МП "Нижегородэлектротранс" осознает всю ответственность за выпуск транспорта без страховки. "Главное для горожан то, что речь не идет о приостановке выхода транспорта в рейсы. На сегодняшний день у муниципалитета достаточно подвижного состава, чтобы с учетом порядка 80 единиц без ОСАГО, выполнять тот объем перевозок, который необходим согласно маршрутным листам", - пояснил Александр Герасименко.

По словам замглавы администрации, "Нижегородэлектротранс" сделал все, чтобы застраховать свои трамваи и троллейбусы вовремя. "Руководство предприятия своевременно, с осени 2017 года, пять раз проводило открытые конкурсные процедуры на покупку ОСАГО для трамваев и троллейбусов. Ни одна страховая компания Нижегородской области не заявилась на конкурс, объясняя, что с экономической точки зрения им не выгодна была продажа страховок нашим транспортным компаниям. На сегодняшний день мы провели очередные переговоры со страховщиками, разработали техническое задание для них, которое предполагает совмещение конкурса на закупку ОСАГО с конкурсом на страхование пассажиров. По итогам переговоров 15 февраля у нас состоятся новые конкурсные процедуры. До 1 марта мы должны подписать контракты и решить ту сложность, которая на сегодняшний день образовалась на нашем муниципальном предприятии", - рассказал замглавы администрации.

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