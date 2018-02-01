Электротранспорт начал выходить без полисов обязательного страхования в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Электротранспорт начал выходить без полисов обязательного страхования в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила телекомпания Волга 4 февраля 2018 года.

Согласно информации, движение электротранспорта в Нижнем Новгороде может быть парализовано. Сроки договоров ОСАГО истекают сразу на 200 трамваев и троллейбусов.

Угрожающая для электротранспорта ситуация в Нижнем Новгороде сложилась из-за срывов конкурса на обязательное страхование автогражданской ответственности. Как сообщил телекомпании "Волга" заместитель начальника отдела безопасности дорожного движения МП "Нижегородэлектротранс" Александр Кузин, "на призывы застраховать электротранспорт пока никто не выходит. Страховые компании считают, что ОСАГО убыточно для них".

Уже сейчас обязательных по закону договоров страхования лишены 28 единиц электротранспорта. Они либо сняты с маршрутов, либо работают фактически вне закона - на страх и риск водителей. В первые дни февраля и в течение месяца такая же судьба ждёт сразу около двухсот трамваев и троллейбусов.

Водители пассажирского электротранспорта, с которыми разговаривали корреспонденты телекомпании "Волга", подтверждают, что у некоторых из них договоры ОСАГО истекают уже с понедельника, и работать на свой страх и риск, нарушая закон, они не намерены.

В УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области напоминают, что стахование автогражданской ответственности, в том числе - и для электротранспорта, по закону является обязательным. Отсутствие страховки или просроченный договор влекут наложение предусмотренных законом штрафных санкций.

По словам начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области Игоря Михайлушкина, ГИБДД будет безусловно штрафовать водителей трамваев и троллейбусов, которые выйдут в рейс без ОСАГО: "такой водитель подлежит административной ответственности по статье 12.37 КоАП. Кроме того, собственник транспортного средства также подлежит такой же административной ответственности".

Таким образом, в сложившейся ситуации выбор у МП "Нижегородэлектротранс" - либо не выпускать вагоны на линии, либо ежедневно массово платить штрафы и надеяться на благосклонность надзорных органов.