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Общество

Один случай гриппа выявлен в Нижегородской области по данным на 5 февраля

06 февраля 2018 17:43  [332] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Только один случай гриппа выявлен в Нижегородской области в эпидсезон 2017/2018. Об этом министерство здравоохранения региона сообщила 6 февраля 2018 года.

Согласно информации, на 5 февраля за скорой медицинской помощью в регионе обратились 269 человек, из них 157 детей. На лечении находится 459 человек.

По данным минздрава, обеспеченность лекарственными препаратами в медицинских организациях, оптовых складах и аптеках Нижегородской области составляет 166%. Для прохождения опасного с точки зрения возникновения эпидемий периода в Нижегородской области подготовлено 1 377 инфекционных коек и 2 565 перепрофилируемых соматических коек. На территории Нижнего Новгорода работает три инфекционных стационара и семь соматических стационаров. Кроме того, ГБУЗ НО "ДГБ №25 Автозаводского района" перепрофилирована для госпитализации детей.

"Медицинские организации обеспечены всем необходимым для оказания помощи пациентам, в том числе пульсоксиметрами, аппаратами искусственной вентиляции легких, аппаратами экстракорпоральной оксигенации и другим оборудованием", - поясняется в сообщении.

По данным управления Роспотребнадзора, на 5 февраля полностью приостановлен учебный и воспитательный процесс в 0,8% дошкольных и общеобразовательных учреждений области, частично – в 3,2% детсадов и школ. Точные цифры ведомство не приводит.

Напомним, более 16 тысяч случаев заболевания ОРВИ было зарегистрировано в области с 15 по 21 января.

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