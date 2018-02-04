Минспорта пытается взыскать со "Стройтрансгаза" 483 млн рублей за нарушение сроков при строительстве нижегородского стадиона

Стадион Нижний Новгород
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Минспорта РФ пытается взыскать с АО "Стройтрансгаз" почти 0,5 млрд рублей за нарушение сроков строительства нижегородского стадиона.
5 февраля 2018 года министерство спорта РФ подало в арбитражный суд Москвы два иска о взыскании неустоек с АО "Стройтрансгаз".
Как пояснили 6 февраля в компании, иски поданы за нарушение промежуточных сроков отдельных видов работ по "Стадиону Нижний Новгород" (483,5 млн рублей) и "Волгоград Арене" (531,6 млн рублей).
СТГ в свою очередь с исками не согласен. "Позиция компании и её обоснование изложены в ответах и подтверждаются документами, которые направлены в арбитражный суд Москвы. "Стройтрансгаз" подробно изложил факты, в связи с которыми были допущены отклонения от графика: устройство внутриплощадочных тепловых сетей на "Волгоград Арене" в 2016 году и монолитные работы по эстакаде на стадионе в Нижнем Новгороде в 2017 году. Данные работы были полностью выполнены с учетом скорректированных календарных графиков работ по согласованию с Заказчиком в лице ФГУП "Спорт-Ин", - заявили в компании.
Также сообщается, что ранее два иска минспорта к СТГ были отклонены.
Напомним, по данным на середину января на "Стадионе Нижний Новгород" был завершен монтаж фасадных мембран. Сметная стоимость стадиона составляет более 17 млрд рублей.
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