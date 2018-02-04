Последние новости рубрики Общество
07 февраля 2018 13:40  [126] Наибольший рост зарплат среди нижегородских бюджетников в 2017 году произошел у соцработников
07 февраля 2018 13:22  [87] Синоптики прогнозируют сохранение температуры до -18° в Нижегородской области до 10 февраля
07 февраля 2018 13:10  [121] Нижегородская администрация выделит 6,6 млн рублей на проект II этапа ремонта аварийного дома на ул.Ломоносова
07 февраля 2018 12:53  [172] Минспорта пытается взыскать со "Стройтрансгаза" 483 млн рублей за нарушение сроков при строительстве нижегородского стадиона
07 февраля 2018 11:34  [823] Строительство дороги Неклюдово-Золотово в Нижегородской области предполагает снос трех домов и изъятие 36 участков
07 февраля 2018 10:50  [277] Нижегородский Союз писателей обратился к Владимиру Панову с предложением ввести двойные названия улиц в центре города
07 февраля 2018 09:14  [318] Почему нижегородские ДУКи отправляют собранные с жильцов деньги в Москву? - анонс "Нижегородского рабочего"
07 февраля 2018 09:09  [528] Восемь чиновников администрации Починковского района Нижегородской области оштрафованы за нарушения сроков рассмотрения жалоб
06 февраля 2018 18:59  [255] Администрация Нижнего Новгорода просит водителей убрать автомобили с проезжей части для очистки дорог ото льда
06 февраля 2018 18:24  [273] "Никакой приемлемой пенсии при стагнирующей экономике не будет", - Александр Прудник
Общество

Наибольший рост зарплат среди нижегородских бюджетников в 2017 году произошел у соцработников

07 февраля 2018 13:40  [126] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Наибольший рост зарплат среди нижегородских бюджетников в 2017 году произошел у соцработников. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Согласно информации, в регионе средняя зарплата социальных работников в 2017 году составляла 23 тысячи 185 рублей, что на 22% больше, чем в 2016 году.

Преподаватели учреждений высшего профессионального образования в отчетный период получали в среднем 52 тысячи 355 рублей в месяц (рост на 17,2%), педагоги дошкольных образовательных учреждений – 27 тысяч 511 рублей (рост на 4,7%), педагоги общего образования – 28 тысяч 423 рубля (рост на 5,6%). Зарплаты в допобразовании составляли в среднем 27 тысяч 691 рубль (рост на 9,2%). Преподаватели и мастера среднего и начального профессионального образования в среднем зарабатывали 27 тысяч 915 рублей (рост на 3,4%).

Средняя зарплата представителей младшего медицинского персонала составляла 17 тысяч 641 рубль (рост на 17,3%). Зарплата врачей в среднем 2016 году в регионе составляла 44 тысячи 731 рубль (рост на 10%), среднего медперсонала – 24 тысячи 505 рублей (рост на 10%), работников учреждений культуры – 25 тысяч 261 рубль (рост на 22%), научных сотрудников – 61 тысяча 928 рублей (рост на 11%).

Напомним, в сентябре 2017 года Валерий Шанцев, находившийся тогда на посту губернатора Нижегородской области, поручил министерствам отслеживать реальное повышение зарплат бюджетников и выяснять, доходят ли средства до конкретных людей. Шанцев тогда отметил, что люди жалуются ему на несоответствие своих реальных зарплат официальной статистике.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Машина провалилась в очередной провал из-за обильных осадков в Нижнем Новгороде04 февраля 2018Машина провалилась в очередной провал из-за обильных осадков в Нижнем Новгороде

Фоторепортажи
Непогода в Нижнем Новгороде
05 февраля 2018 17:46Непогода в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород"

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph