Наибольший рост зарплат среди нижегородских бюджетников в 2017 году произошел у соцработников Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Наибольший рост зарплат среди нижегородских бюджетников в 2017 году произошел у соцработников. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Согласно информации, в регионе средняя зарплата социальных работников в 2017 году составляла 23 тысячи 185 рублей, что на 22% больше, чем в 2016 году.

Преподаватели учреждений высшего профессионального образования в отчетный период получали в среднем 52 тысячи 355 рублей в месяц (рост на 17,2%), педагоги дошкольных образовательных учреждений – 27 тысяч 511 рублей (рост на 4,7%), педагоги общего образования – 28 тысяч 423 рубля (рост на 5,6%). Зарплаты в допобразовании составляли в среднем 27 тысяч 691 рубль (рост на 9,2%). Преподаватели и мастера среднего и начального профессионального образования в среднем зарабатывали 27 тысяч 915 рублей (рост на 3,4%).

Средняя зарплата представителей младшего медицинского персонала составляла 17 тысяч 641 рубль (рост на 17,3%). Зарплата врачей в среднем 2016 году в регионе составляла 44 тысячи 731 рубль (рост на 10%), среднего медперсонала – 24 тысячи 505 рублей (рост на 10%), работников учреждений культуры – 25 тысяч 261 рубль (рост на 22%), научных сотрудников – 61 тысяча 928 рублей (рост на 11%).

Напомним, в сентябре 2017 года Валерий Шанцев, находившийся тогда на посту губернатора Нижегородской области, поручил министерствам отслеживать реальное повышение зарплат бюджетников и выяснять, доходят ли средства до конкретных людей. Шанцев тогда отметил, что люди жалуются ему на несоответствие своих реальных зарплат официальной статистике.