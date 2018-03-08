Нижегородская администрация намерена увеличить расходы бюджета на 468 млн рублей в марте 2018 года Экономика

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская администрация намерена увеличить расходы бюджета на 467,9 млн рублей в марте 2018 года. Об этом говорится в проекте изменений, который есть в распоряжении НИА "Нижний Новгород".

Предлагается внести изменения в доходную и расходную части бюджета, они увеличатся на равные суммы - 467,9 млн рублей. Размер дефицита не изменится, он составляет 1 млрд 140 млн рублей. Предложения по внесению изменений в бюджет города будут озвучены на заседании постоянных комиссий городской Думы по бюджету и по экономике 12 марта 2018 года.

Средства пойдут, в основном, на ремонт Нижневолжской набережной (175,2 млн рублей), продление линии метро до станции "Стрелка" (238 млн рублей). Кроме того, часть средств будет перераспределена с одной статьи расходов на другую. Вместо строительства II очереди нового кладбища "Новое Стригинское" (7, 8 млн рублей), средства в размере 7,7 млн рублей будут направлены на ремонт муниципальных кладбищ ("Сортировочное", "Березовая Пойма", "Ново-Сормовское") и работы по расчистке территорий под новые захоронения. Кроме того, увеличатся и расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (ул. Западный городок) на сумму 41,3 млн рублей.

Напомним, администрация Нижнего Новгорода увеличила стоимость гарантированных услуг по погребению на 2,5%. Согласно документу, стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе в 2018 году составляет 5 тысяч 701 рубль 31 копейку.

Напомним также, что последние изменения в бюджет текущего года были внесены в феврале, тогда дефицит был увеличен в 2,6 раза.