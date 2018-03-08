Горадминистрация планирует направить более 37 млн рублей на оформление Нижнего Новгорода к ЧМ-2018

Фото:
Администрация Нижнего Новгорода планирует направить более 37 млн рублей на декоративно-художественное оформление Нижнего Новгорода к ЧМ-2018. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Согласно информации, торги назначены на 29 марта 2018 года. В общей сложности оформить город планируется более чем 2,3 тысячами панелей с информационными материалами. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 37,2 млн рублей. Источник финансирования – бюджет Нижнего Новгорода на текущий год. Все элементы оформления должны быть поставлены и смонтированы до 1 июня, а обслуживать их подрядчик должен до 15 августа.
Напомним, администрация Нижнего Новгорода выделила 3,3 млн рублей на праздничное оформление города к Чемпионату Мира по футболу в 2018 году. В срок до 1 июня 2018 года на территории города должны быть смонтированы 200 флагштоков с кронштейном для крепления на опоры моста.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+