Горадминистрация планирует направить более 37 млн рублей на оформление Нижнего Новгорода к ЧМ-2018 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Администрация Нижнего Новгорода планирует направить более 37 млн рублей на декоративно-художественное оформление Нижнего Новгорода к ЧМ-2018. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.



Согласно информации, торги назначены на 29 марта 2018 года. В общей сложности оформить город планируется более чем 2,3 тысячами панелей с информационными материалами. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 37,2 млн рублей. Источник финансирования – бюджет Нижнего Новгорода на текущий год. Все элементы оформления должны быть поставлены и смонтированы до 1 июня, а обслуживать их подрядчик должен до 15 августа.



Напомним, администрация Нижнего Новгорода выделила 3,3 млн рублей на праздничное оформление города к Чемпионату Мира по футболу в 2018 году. В срок до 1 июня 2018 года на территории города должны быть смонтированы 200 флагштоков с кронштейном для крепления на опоры моста.