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Общество

Руководство ЕЦМЗ предлагает повышать стоимость питания в нижегородских школах каждый год на уровень инфляции

12 марта 2018 15:54  [857] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Генеральный директор МП "ЕЦМЗ" Вячеслав Немцев предлагает повышать стоимость питания в нижегородских школах каждый год с 1 сентября на уровень инфляции.

В ходе доклада о деятельности предприятия в 2017 году и начале 2018 года на заседании постоянных комиссий городской Думы по бюджету и экономике 12 марта 2018 года Немцев предложил внести соответствующее изменение в постановление администрации. Напомним, что с 7 ноября 2017 года стоимость питания в школах Нижнего Новгорода повысилась на 7-22%. Решение было принято горадминистрацией.

Вячеслав Немцев пояснил, что предложение о повышении стоимости питания на уровень инфляции делается для того, чтобы родители понимали, какова текущая финансовая ситуация и за счет каких показателей растут цены.

"Инфляция по итогам прошлого года составила порядка 3-4%. Этот показатель можно брать за основу повышения", - сообщил Вячеслав Немцев.

Директор департамента образования администрации города Ирина Тарасова поддержала данную идею, но добавила, что решение должно приниматься руководством администрации. "Я отношусь к этому положительно. Продукты дорожают каждый год, без этого процесса мы не можем обойтись. Проблема только в расчетах. Нам нужно разобраться в том, какой именно коэффициент инфляции нужно брать за основу расчетов", - сказала Тарасова.

На вопрос, стало ли меньше учеников питаться в школах города после повышения стоимости питания в ноябре 2017 года, Вячеслав Немцев подтвердил, что наблюдался небольшой спад в размере 1-2%, но позднее родители учеников сделали выбор в пользу питания именно в школах.

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