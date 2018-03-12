Суд арестовал на 20 суток двоих участников несогласованного марша памяти Бориса Немцова в Нижнем Новгороде Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Суд арестовал на 20 суток двоих участников несогласованного марша памяти Бориса Немцова в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Нижегородском районном суде 13 марта 2018 года.



Заседание суда состоялось сегодня. Согласно информации, арестованы участники митинга, который прошел еще 25 февраля, - Сергей Новиков и Дмитрий Калинычев. Они были задержаны полицейскими 12 марта и доставлены в отдел №5.

Также была задержана еще одна участница марша памяти, Татьяна Аршинова, но, как сообщили НИА "Нижний Новгород" в УВД по Нижнему Новгороду, она была отпущена, поскольку ранее не привлекалась по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).



В чем конкретно выразилось нарушение троих участников митинга, в полиции назвать затруднились, однако отметили, что задержание "в течение срока расследования административного дела" не противоречит законодательству.

Напомним, что проведение марша памяти Немцова на ул. Большой Покровской не было согласовано горадминистрацией. Организаторам предложили альтернативную площадку - пл. Ленина, однако митинг все же прошел на ул. Большой Покровской.