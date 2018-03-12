Нижегородская полиция предложила штрафовать физлиц за незаконную продажу алкоголя Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Сотрудники УМВД РФ по Нижнему Новгороду предложили выйти с законодательной инициативой по введению санкций для физлиц за незаконную торговлю алкогольной продукцией.

Замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД Иван Уланов на заседании постоянной комиссии по экономике в Гордуме 14 марта 2018 года предложил выйти с инициативой о внесении изменений в ч.1 ст.14.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Суть инициативы в том, чтобы не только юридическое, но и физическое лицо можно было оштрафовать за данное нарушение. Предлагается ввести административное наказание в размере 30-50 тысяч рублей независимо от того, заключило или нет физическое лицо трудовые отношения с организацией либо с ИП. Поводом к инициативе по ужесточению законодательства, по словам Уланова, стали многочисленные нарушения закона.

"В 2017 году было проведено 2 695 проверок, составлено 3 123 протокола об административных правонарушениях, в том числе было выявлено 498 фактов продажи алкоголя в ночное время и 119 фактов продажи продукции несовершеннолетним. В результате 62 тысяч литров было изъято из незаконного оборота. 29 июля 2017 года вступил в силу федеральный закон № 265-ФЗ в части усиления административной ответственности в КоАП РФ за незаконную продажу алкогольной продукции, но этого недостаточно. Недобросовестные владельцы торговых объектов, с целью ухода от ответственности, нашли лазейку в законе и оформляют свою деятельность на граждан, не имеющих постоянного места жительства или зарегистрированных за пределами Нижнего Новгорода", - сказал Уланов.

В результате проверок с июля 2017 года по настоящее время по статье 14.17 КоАП было составлено 466 протоколов об административных правонарушениях в отношении 180 объектов, из них на 80 торговых объектов протоколы составлялись неоднократно. Сумма штрафов составила почти 70 млн рублей, из которых оплачено всего 1,3 млн рублей, что составило лишь 2% от общей суммы. Уланов назвал три основных схемы ухода от ответственности.

"Первый способ – регистрация организации на лица, ведущего асоциальный образ жизни. Характерный пример: ИП "Х" заключил трудовые договоры в трех торговых точках, незаконно реализующих алкогольную продукцию. В отношении ИП были составлены протоколы об административных правонарушениях, наложен штраф. Но после вступления решения в законную силу предприниматель прекратил свою деятельность, а трудовые договоры переоформил на другого человека. Второй способ – оформление директором организации физического лица с асоциальным поведением. В качестве примера приведу общество "Тантал", которое заключило договор с торговыми точками по продаже алкогольной продукции. Наложено 18 млн штрафов, но ни один штраф не оплачен. Юридическое лицо привлекалось к ответственности, путем уведомления по почте. Фактически, оно уходит от ответственности, оформляя директором какого-то непонятного человека. Третий способ - регистрация ИП на лицо, которое проживает в другом регионе либо в другом государстве. Был случай, когда предприниматель заключил трудовые отношения с продавцами, а сам проживает в Грузии. Были составлены протоколы и направлены по месту регистрации. Но невозможно привлечь его к ответственности, ввиду того, что нет юридического факта ознакомления его с решением суда и нельзя провести административное расследование. Деятельность предпринимателя продолжается", - сообщил Уланов.

Депутаты поддержали инициативу полиции и планируют выйти с данным предложением в Законодательное собрание области после обсуждения на заседании Гордумы 21 марта.

"Жители жалуются по поводу того, что незаконная торговля – она как фантом, где лица в рамках существующего законодательства работать не могут. Есть такая "священная корова" под названием физическое лицо, и что бы оно не творило в рамках некой незаконной деятельности, все сходит с рук. Это большая всероссийская беда. Должна быть четкая инициатива, чтобы наказывать таких физических лиц", - обратил внимание председатель Гордумы Дмитрий Барыкин.

Николай Сатаев также решил обратиться с данным предложением к депутат у Госдумы Александру Курдюмову, чтобы тот принял личное участие в поддержке законодательной инициативы

Как сообщалось ранее, порядка двух тысяч единиц алкоголя было изъято правоохранительными органами из незаконного оборота в Нижегородской области в январе-феврале 2018 года.