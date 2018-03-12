Оформление нижегородской телебашни художественной подсветкой завершится в конце апреля - начале мая Общество

Эскиз архитектурно-художественной подсветки на нижегородской телебашне к ЧМ-2018 Фото: Нижегородский филиал РТРС

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Оформление нижегородской телебашни художественной подсветкой завершится в конце апреля - начале мая 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила пресс-секретарь филиала РТРС "Нижегородский ОРТПЦ" Дарья Иванова 15 марта.

По ее словам, в связи с тем, что правительство расторгло свою часть контракта на архитектурно-художественную подсветку телебашни, башня будет украшена меньшим количеством светильников, чем планировалось изначально. Однако она отметила, что, так как обе системы проектировались независимыми, качество оформления не пострадает.

Иванова пояснила, что на данный момент продолжается монтаж оборудования, после чего работа подсветки будет протестирована и инсталляция "Волго-Окский маяк" загорится к чемпионату мира по футболу.

Напомним, что в июле 2017 года сообщалось, что монтаж светового оборудования на нижегородской телебашне начнется осенью.

Аукцион состоялся в апреле 2017 года. Начальная цена контракта составляла 6,6 млн рублей. Контракт был заключен с ООО "Корпорация ледтехнолоджи".