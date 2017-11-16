Нижегородское правительство расторгает контракт на архитектурно-художественную подсветки телебашни Общество

Эскиз архитектурно-художественной подсветки на нижегородской телебашне к ЧМ-2018 Фото: Нижегородский филиал РТРС

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области расторгает контракт с поставщиком светового оборудования для телебашни. Об этом и.о. министра инвестиций, земельных и имущественных отношений региона Екатерина Пивоварова сообщила на заседании комитета по имущественным и земельным отношениям областного парламента 22 ноября 2017 года.

По ее словам, оборудование, предоставленное поставщиком, с которым был заключен контракт на 4,4 млн рублей, оказалось некачественным. "Мы выдали отказ от принятия этого оборудования, и к 30 ноября контракт будет считаться расторгнутым", - отметила Пивоварова.

И.о. министра подчеркнула, что в этом году новые торги проводиться уже не будут, в следующем году - только если данные средства будут перенесены в бюджет 2018 года.

"Тут возникает вопрос целесообразности. Мероприятие планировалось в рамках подготовки к Чемпионату мира. Успеем ли мы теперь и торги провести, и оборудование смонтировать - это вопрос", - заключила Екатерина Пивоварова.

Напомним, в июле сообщалось, что монтаж светового оборудования на нижегородской телебашне начнется осенью.

Аукцион состоялся в апреле 2017 года. Начальная цена контракта составляла 6,6 млн рублей. Контракт был заключен с ООО "Корпорация ледтехнолоджи".

СПРАВКА:

ООО "Корпорация ледтехнолоджи" зарегистрировано в Алтайском крае (г. Барнаул) в 2016 году. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Директор и единственный учредитель – Любовь Петровна Мищенко.