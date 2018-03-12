Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов проведет встречу с жителями Сормовского района 21 марта Политика

Владимир Панов Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов проведет вторую открытую встречу с жителями Сормовского района 21 марта 2018 года. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 15 марта.

Согласно информации, встреча начнется в 18:30 во дворце культуры "Красное Сормово".

Первая встреча прошла 27 февраля в Автозаводском районе. Во дворце культуры "ГАЗ" собралось около тысячи человек. Жители задали мэру 33 вопроса и передали 248 письменных сообщений.

Напомним, в феврале Панов разместил в соцсети приглашение на серию открытых встреч с нижегородцами.