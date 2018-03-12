Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов проведет встречу с жителями Сормовского района 21 марта

Владимир Панов
Фото:
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов проведет вторую открытую встречу с жителями Сормовского района 21 марта 2018 года. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 15 марта.
Согласно информации, встреча начнется в 18:30 во дворце культуры "Красное Сормово".
Первая встреча прошла 27 февраля в Автозаводском районе. Во дворце культуры "ГАЗ" собралось около тысячи человек. Жители задали мэру 33 вопроса и передали 248 письменных сообщений.
Напомним, в феврале Панов разместил в соцсети приглашение на серию открытых встреч с нижегородцами.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+