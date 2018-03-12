Члены комиссии нижегородской Думы по соцполитике не согласны с перераспределением средств со школ в пользу ясельных групп Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Члены комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по социальной политике не согласны с перераспределением средств с капитального ремонта школ в пользу ясельных групп.

На заседании комиссии Думы Нижнего Новгорода по социальной политике 15 марта 2018 года директор департамента образования администрации города Ирина Тарасова рассказала о новой федеральной программе по строительству ясельных групп в детских садах, проводимой по поручению президента РФ. Она упомянула о том, что средства из бюджета Нижегородской области в размере 608 млн рублей изначально должны были идти на капремонт школ Нижнего Новгорода, но в связи с принятием новой программы, эти деньги будут направлены на строительство ясельных групп в детсадах.

"Нам пришлось отщипнуть с программы капремонта в пользу яслей. Ясельные группы будут строиться по софинансированию бюджетов города и области. Будет построено девять ясельных групп за счет строительства дополнительных этажей в существующих садиках", - добавила Тарасова.

Ряд депутатов выразили несогласие с данной инициативой. Игорь Богданов ("Справедливая Россия") заметил, что школа №91 в Ленинском районе, директором которой он является, уже давно требует ремонта. "Сроки давности предписаний гопожнадзора и Роспотребнадзора уже вышли. В школе №91 давно пора менять кровлю. Ситуация критическая", - рассказал Богданов.

Депутат Максим Жук ("Единая Россия") обратил внимание, что школы №100 и №123 были включены в список учебных заведений, в которых обязательно надо провести капремонт в 2018 году, но в итоге вопрос снова отодвинулся на неопределенное время.

"Вопрос тянется с того года. На моем округе из пяти школ три – 1940-х годов постройки, в них даже пищеблоки меньше, чем необходимо. Школы переполнены в два раза. Предлагаю дом №32 на улице Самочкина, где произошло обрушение в 2014 году, снести и определить это место под строительство новой школы", - сказал Жук.

В пользу строительства ясельных групп Ирина Тарасова отметила, что в 2018 году четыре тысячи детей ясельного возраста не обеспечены местами в детских садах. И ввод пристроев вместе со строительством новых дошкольных учреждений позволит получить две тысячи дополнительных мест. В то же время на капремонт школ в 2018 году из городского бюджета выделен всего 121 млн рублей, а необходимо порядка 1 млрд рублей.

"210 млн рублей в 2017, 121 млн рублей в 2018 году. Плюс на текущий ремонт нужно как минимум 66 млн дополнительно. Наша задача – стремиться к другим цифрам. В сочетании с бюджетом области. Мы должны понимать, сколько нам дадут, и сколько мы дадим. От депутатского корпуса много зависит. Нужно на заседании Думы ставить вопрос о том, чтобы не вводить понижающий коэффициент по выделению денег на капремонт школ", - подвел итог Александр Разумовский ("Справедливая Россия").

По итогам заседания председатель комиссии Василий Пушкин ("Единая Россия") рекомендовал депутатам выйти на Думу 21 марта 2018 года с этим вопросом. Речь идет о том, чтобы деньги, которые планируется снять со статьи на капремонт школ, были найдены из других источников, в том числе за счет переговоров с областью.

Напомним, Нижегородская область получит из бюджета РФ более 952 млн рублей на создание "ясельных" детсадов в 2018-2019 годах.