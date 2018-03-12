Департамент культуры Нижнего Новгорода передал разработку программы развития парков некоммерческой организации Культура и отдых

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НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Департамент культуры Нижнего Новгорода передал разработку программы развития парков некоммерческой организации. Об этом директор департамента Наталья Суханова сообщила на заседании комиссии Думы Нижнего Новгорода по социальной политике 15 марта 2018 года.

Депутаты вновь рассмотрели вопрос о реализации концепции развития парков. Суханова в своем докладе (на примере парка Приокского района) сообщила о том, что полномочия по программе развития парков были переданы некоммерческой организации.

"Создается некоммерческая организация при правительстве Нижегородской области, которая будет заниматься разработкой концепции по развитию городской среды в парковых зонах, координировать работу программы, вовлекать горожан, профессиональные сообщества и администрацию. В ближайшее время концепция будет представлена", - рассказала Наталья Суханова.

Депутаты заметили, что процесс происходит очень медленно. Администрация Нижнего Новгорода начала эту работу еще в ноябре 2016 года. Наталья Суханова ответила, что Дарья Шорина, которая возглавит организацию, сейчас находится в командировке. При этом также необходимо пригласить представителя со стороны области, который расскажет о перспективах и о том, чем департамент культуры может быть полезен в этом вопросе. Она напомнила о том, что 18 марта нижегородцы в ходе рейтингового голосования могут выбрать то или иное общественное пространство для проведения благоустройства. На это депутат Андрей Ефремов ("Единая Россия") заметил, что того же парка Приокского районе в этом списке нет, есть только небольшие территории.

"Глава города ранее говорил, что в марте 2018 года начнет работать эта некоммерческая организация по развитию парков. Давайте обратимся к нему с просьбой пригласить специалистов, если они конечно будут готовы, и на следующем заседании комиссии в апреле обсудить этот вопрос ", - сказал председатель комиссии Василий Пушкин ("Единая Россия"). Он также добавил, что более эффективным способом реализации концепции могло бы стать муниципально-частное партнерство, нежели привлечение некоммерческой организации.

Напомним, в ноябре 2017 года департамент культуры сообщал, что намерен искать помощи у облправительства на программу развития парков. Презентация программы несколько раз откладывалась, программа так и не была обнародована.