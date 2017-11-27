Нижегородский депкульт намерен искать помощи у облправительства на программу развития парков Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Департамент культуры намерен искать помощи у облправительства для реализации программы развития парков.

В очередной раз вопрос был поднят на заседании комиссии по соцполитике Гордумы 30 ноября 2017 года.

По словам директора департамента Натальи Сухановой, департамент подготовил концепцию и ориентировочную программу развития городских парков, однако финансирование проекта не подтверждено, поэтому проект до сих пор представлен не был.

В связи с этим департамент планирует направить обращение в областное правительство для поиска вариантов по софинансированию, а также искать подходящие федеральные программы.

"Совершенно ясно, что муниципальный бюджет в одиночку не вытянет финансирование такой программы. Если брать программу развития самого крупного парка - Приокского, то сумма начинается от 1 млрд рублей и выше. Будем искать варианты", - сообщила Суханова.

В свою очередь, депутат Гордумы Николай Сатаев (КПРФ) отметил, что депутаты не видели программу, не обсуждали ее и предложил Сухановой вынести проект на обсуждение без конечных цифр по объемам финансирования, чтобы была возможность позднее представлять его потенциальным инвесторам. Председатель комиссии Василий Пушкин ("Единая Россия") также сказал, что депутатам необходимо увидеть программу.

По итогам обсуждения руководитель депкульта обещала членам комиссии представить ориентировочную программу развития парков для ознакомления, однако сроки называть не стала.

Кроме того, директор департамента финансов горадминистрации Юрий Мочалкин сообщил, что в городской бюджет на 2018 год также не заложены средства на ремонт забора парка "Швейцария".

"Причина аналогичная. Самостоятельно такой ремонт город не осилит, будем просить область о софинансировании и, исходя из результата, считать дальше", - сообщил Мочалкин.

Напомним, что еще по данным на ноябрь 2016 года концепция развития парков была подготовлена, но в течение года департамент культуры несколько раз откладывал обнародование самой программы. При этом в июне текущего года Суханова говорила, что бюджет программы будет защищаться ежегодно отдельно. В августе она же сообщала, что администрация изыскала возможности и средства, чтобы начать реализацию проекта.

9 октября Сергей Белов, еще будучи сити-менеджером, обещал, что до конца 2017 года программа будет вынесена на Гордуму.