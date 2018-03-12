Проект благоустройства нижегородского парка "Дубки" предполагает сохранение всех зеленых насаждений Общество

Фото: Пресс-служба депутата

Проект благоустройства нижегородского парка "Дубки" предполагает сохранение всех зеленых насаждений. Об этом сообщила пресс-служба депутата Госдумы, секретаря НРО "Единой России" Дениса Москвина 15 марта 2018 года.

Согласно информации,15 марта состоялась встреча парламентария с жителями Ленинского района Нижнего Новгорода в рамках обсуждения проекта "Формирование комфортной городской среды". Всего в ней приняли участие более тысяч человек. Денис Москвин рассказал, какие объекты могут быть благоустроены на территории района, а также презентовал подробный эскизный проект благоустройства парка "Дубки".

По проекту, рассчитанному на три года, в "Дубках" должны появиться новая детская площадка, вымощенные пешеходные дорожки, спортивная зона, вело- и беговые дорожки, зона для тихого отдыха, сцена. Кроме того, планируется санация всей территории парка (включая р. Борзовка) и установка современного освещения.

Жители смогли задать вопросы относительно судьбы парка и других общественных пространств, а также высказать свои предложения по благоустройству территории района. Присутствующих волновали вопросы возможной вырубки деревьев в "Дубках" из-за планов по его реконструкции. Однако, как заверил жителей Москвин, проект благоустройства не предусматривает вырубку зеленых насаждений. "Ни одно дерево спилено не будет" - заявил он.

Также депутат рассказал жителям о том, что в парке не будут построены религиозные объекты – такое решение было принято горадминистрацией города с учетом мнения жителей.

Парк Дубки – не единственный объект, который должен быть благоустроен в рамках "Формирование комфортной городской среды", список других объектов также был озвучен на встрече. Среди них: парк Станкозавода, стадион Красная Этна, бульвар Заречный и др.

По словам Дениса Москвина, мнение жителей станет определяющим при разработке и утверждении плана по благоустройству территорий. "Наши эксперты – это жители. Ни одно решение, касающееся большого количества людей, инфраструктурное, тем более, связанное с федеральным финансированием, не будет принято без участия жителей. И сегодняшняя встреча, в которой приняли участие несколько сотен наших земляков, жителей Ленинского района, тому подтверждение. Это живая тема, люди хотят слышать позицию, они также хотят на нее влиять. Влиять не только с точки зрения каких-то подробностей, а кардинально определять ту повестку, которая должна быть", - отметил депутат.

18 марта состоится рейтинговое голосование, в ходе которого жители смогут выбрать объект, который будет благоустроен в первую очередь.