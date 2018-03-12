Более 1 млрд рублей вложит в модернизацию оборудования и новые проекты "Нижегородский водоканал" в 2018 году Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Более 1 млрд рублей вложит в модернизацию оборудования и новые проекты "Нижегородский водоканал" в 2018 году. Об этом управляющий директор ОАО "Нижегородский водоканал" Александр Прохорчев сообщил в ходе пресс-завтрака 16 марта.



По его словам, данная сумма в рамках инвестпрограммы будет равномерно распределена между несколькими проектами по модернизации оборудования и ремонту сетей водоотведения и водоснабжения.



Так, в текущем году будет проложена новая труба диаметром 1 500 мм по ул. Зеленодольской от Комсомольского шоссе до ул. Чкалова.



"Там есть проблема с истеканием стоков на поверхность. Труба как решето, она в очень плохом состоянии. Мы ее будем полностью перекладывать. Чтобы жители города почувствовали комфорт, и мы избавили город от этой большой проблемы", – отметил Прохорчев.



В свою очередь генеральный директор водоканала Сергей Белов сообщил, что с 1974 года городским коллекторам большого диаметра не уделяли должного внимания, поэтому в текущем году усилия компании будут направлены на санацию труб такого диаметра.



Также в 2018 году продолжится работа по реконструкции водопроводных и канализационных насосных станций. Данная работа продлится до конца 2019 года, затраты на ее реализацию составят 300 млн рублей.



Также администрация водоканала анонсировала на весну-лето начало установки станции ультрафиолетовой очистки на Нижегородской станции аэрации. На данный момент ведется работа по актуализации проекта и подготовка всех необходимых нормативных документов.

Напомним, что нижегородский водоканал анонсировал на 2018 год начало строительства водопроводной станции в пос. Березовая пойма (Московский район).