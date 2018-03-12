Последние новости рубрики Экономика
16 марта 2018 17:50  [42] Нижегородское правительство прогнозирует рост объемов промпроизводства в 2018 году на 3,4%
16 марта 2018 17:05  [81] "Нижегородский водоканал" завершил работы по очистке магистральных коллекторов
16 марта 2018 16:54  [329] "Заксобрание уделяет большое внимание вопросам оптимизации налоговой нагрузки на промышленные организации", - Евгений Лебедев
16 марта 2018 16:35  [108] Более 1 млрд рублей вложит в модернизацию оборудования и новые проекты "Нижегородский водоканал" в 2018 году
16 марта 2018 12:25  [234] Владимир Путин поручил подготовить предложения по декриминализации "отдельных деяний" предпринимателей
16 марта 2018 11:20  [262] Севооборот технической конопли впервые вводится в Нижегородской области в 2018 году
15 марта 2018 16:40  [1625] Нижегородское правительство намерено в марте увеличить расходы бюджета-2018 на 1,6 млрд рублей
15 марта 2018 16:13  [412] Нижегородское правительство намерено в марте выделить 102 млн рублей на доведение зарплаты бюджетников до МРОТ в 2018 году
15 марта 2018 10:58  [247] Госдолг Нижегородской области снизился на 0,66% за февраль 2018 года
14 марта 2018 12:09  [328] Нижегородское правительство увеличило финансирование адресной инвестпрограммы 2018 года на 571 млн рублей
Экономика

Более 1 млрд рублей вложит в модернизацию оборудования и новые проекты "Нижегородский водоканал" в 2018 году

16 марта 2018 16:35  [108] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Более 1 млрд рублей вложит в модернизацию оборудования и новые проекты "Нижегородский водоканал" в 2018 году. Об этом управляющий директор ОАО "Нижегородский водоканал" Александр Прохорчев сообщил в ходе пресс-завтрака 16 марта.

По его словам, данная сумма в рамках инвестпрограммы будет равномерно распределена между несколькими проектами по модернизации оборудования и ремонту сетей водоотведения и водоснабжения.

Так, в текущем году будет проложена новая труба диаметром 1 500 мм по ул. Зеленодольской от Комсомольского шоссе до ул. Чкалова.

"Там есть проблема с истеканием стоков на поверхность. Труба как решето, она в очень плохом состоянии. Мы ее будем полностью перекладывать. Чтобы жители города почувствовали комфорт, и мы избавили город от этой большой проблемы", – отметил Прохорчев.

В свою очередь генеральный директор водоканала Сергей Белов сообщил, что с 1974 года городским коллекторам большого диаметра не уделяли должного внимания, поэтому в текущем году усилия компании будут направлены на санацию труб такого диаметра.

Также в 2018 году продолжится работа по реконструкции водопроводных и канализационных насосных станций. Данная работа продлится до конца 2019 года, затраты на ее реализацию составят 300 млн рублей.

Также администрация водоканала анонсировала на весну-лето начало установки станции ультрафиолетовой очистки на Нижегородской станции аэрации. На данный момент ведется работа по актуализации проекта и подготовка всех необходимых нормативных документов.
Напомним, что нижегородский водоканал анонсировал на 2018 год начало строительства водопроводной станции в пос. Березовая пойма (Московский район).

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph