Администрация Нижнего Новгорода выделила почти 3 млн рублей на работу по организации дорожного движения к ЧМ-2018 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Администрация Нижнего Новгорода выделила почти 3 млн рублей на работу по организации дорожного движения к ЧМ-2018. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок 16 марта.



Согласно информации, 2 млн 999 тысяч рублей выделено на выполнение работ по организации временных схем организации дорожного движения на период чемпионата мира по футболу.



Источник финансирования: средства бюджета города Нижнего Новгорода на 2018 год. Всего должно быть установлено 169 штук временных дорожных знаков и 159 временных переносных стоек дорожных знаков. На весь ЧМ по футболу FIFA 2018 – 281 штука. На день матча ЧМ по футболу FIFA 2018 – 364 штуки. Информационные щиты – 59 штук. Электронные торги по выбору подрядчика состоятся 30 марта 2018 года. Работы должны быть выполнены до 7 июля 2018 года.



Напомним, матчи ЧМ пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал. Ранее сообщалось, что нижегородская администрация объявила торги на нанесение разметки и установку дорожных знаков к ЧМ-2018 на 43 млн рублей.