Последние новости рубрики Общество
16 марта 2018 18:49  [235] Пропавший в Сарове Нижегородской области Александр Горин найден живым
16 марта 2018 18:16  [83] Администрация Нижнего Новгорода выделила почти 3 млн рублей на работу по организации дорожного движения к ЧМ-2018
16 марта 2018 18:10  [86] Нижегородская администрация просит водителей убрать в ночь на 17 марта автомобили с проезжей части для уборки снега
16 марта 2018 17:54  [388] Памятная доска Борису Немцову установлена в доме на Малой Ордынке в Москве 16 марта
16 марта 2018 17:45  [113] Транспорт будет организован вечером 18 марта для развозки посетителей массовых мероприятий в центре Нижнего Новгорода
16 марта 2018 17:30  [112] ГУ МЧС РФ по Нижегородской области прогнозирует вероятность увеличения числа ЧС в регионе из-за резкого похолодания
16 марта 2018 16:13  [125] Администрация Нижнего Новгорода зарезервировала 84 млн рублей на противопаводковые мероприятия 2018 года
16 марта 2018 15:04  [133] Аккредитация такси для работы на ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде будет проходить в один этап
16 марта 2018 14:35  [805] Движение транспорта будет изменено в центре Нижнего Новгорода 18 марта
16 марта 2018 13:44  [253] Синоптики прогнозируют похолодание в Нижегородской области 17 и 18 марта
Общество

Администрация Нижнего Новгорода выделила почти 3 млн рублей на работу по организации дорожного движения к ЧМ-2018

16 марта 2018 18:16  [83] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Администрация Нижнего Новгорода выделила почти 3 млн рублей на работу по организации дорожного движения к ЧМ-2018. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок 16 марта.

Согласно информации, 2 млн 999 тысяч рублей выделено на выполнение работ по организации временных схем организации дорожного движения на период чемпионата мира по футболу.

Источник финансирования: средства бюджета города Нижнего Новгорода на 2018 год. Всего должно быть установлено 169 штук временных дорожных знаков и 159 временных переносных стоек дорожных знаков. На весь ЧМ по футболу FIFA 2018 – 281 штука. На день матча ЧМ по футболу FIFA 2018 – 364 штуки. Информационные щиты – 59 штук. Электронные торги по выбору подрядчика состоятся 30 марта 2018 года. Работы должны быть выполнены до 7 июля 2018 года.

Напомним, матчи ЧМ пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал. Ранее сообщалось, что нижегородская администрация объявила торги на нанесение разметки и установку дорожных знаков к ЧМ-2018 на 43 млн рублей.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph