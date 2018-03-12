Ситуационный центр заявил о необходимости признать недействительными бюллетени пациентов и врачей нижегородской больницы №39 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области заявил о необходимости признать недействительными все бюллетени в ящике для голосования пациентов и врачей больницы №39. Об этом сообщает пресс-служба центра 18 марта 2018 года.

Согласно информации, в ситуационный центр поступило обращение о том, что на избирательном участке №2320, расположенном в школе №109 в Нижнем Новгороде, зафиксированы нарушения – "по одному реестру голосуют врачи и пациенты больницы № 39".

Для разбора ситуации на участок был приглашён представитель Территориальной избирательной комиссии. Было установлено, что, чтобы проголосовать на участке по месту нахождения, врачам необходимо было подать уведомление до 14:00 17 марта, но они этого не сделали. "В соответствии с п.13 ст.73 ФЗ 19 "О выборах Президента РФ" от 10 января 2003 года все бюллетени, находившиеся в данном переносном ящике для голосования, решением участковой избирательной комиссии должны быть признаны недействительными", - заявили в ситуационном центре.

Как сообщалось ранее, голосование по выборам президента в регионе проходит на 2 тысячах 225 участках. По состоянию на 1 января 2018 года в регионе зарегистрировано 2 млн 603 тысячи 915 избирателей.

Явка в регионе по данным на 12:00 составила 26,85% - это 698 тысяч 462 человек.