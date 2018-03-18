Две женщины с идентичными ФИО и адресом пришли за избирательный участок в Нижнем Новгороде Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Две женщины с идентичными ФИО и адресом пришли за избирательный участок в Нижнем Новгороде. Об этом журналистам сообщила председатель избирательной комиссии Нижегородской области 18 марта 2018 года.

По словам Кислицыной, в гимназии №1 Нижнего Новгорода (пл. Минина) был зарегистрирован факт выдачи избирательных бюллетеней двум женщинам, у которых идентичны ФИО и место прописки, но не совпадают номера паспортов.

Так как избирательная комиссия обязана по документам выдать бюллетень, это и было сделано. Однако появление человека с идентичными данными было основанием для подозрения о том, что один из документов не является подлинным. В связи с этим соответствующее заявление было подано в правоохранительные органы.

"Был факт выдачи бюллетеня по паспорту, процедура выдачи бюллетеня не была нарушена, так как избиратель предъявил удостоверяющий личность документ. Проверка его подлинности не находится в полномочиях избирательной комиссии, поэтому дело передано в правоохранительные органы", - пояснила председатель облизбиркома.

Напомним, в Нижегородской области работает 2 тысячи 225 избирательных участков.