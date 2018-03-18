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Политика

Облизбирком не нашел подтверждения жалобы на незаконное голосование в больнице №39 Нижнего Новгорода

19 марта 2018 11:12  [107] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Облизбирком не нашел подтверждения жалобы на незаконное голосование в больнице №39 Нижнего Новгорода. Об этом журналистам сообщила Член избирательной комиссии области на постоянной основе Екатерина Николайчук 19 марта 2018 года.

Николайчук подтвердила, что данная жалоба не нашла подтверждения. Напомним, ситуационный центр Общественной палаты области заявил о необходимости признать недействительными все бюллетени в ящике для голосования пациентов и врачей больницы №39.

"Жалобу рассмотрели, в УИК не установили нарушений, признать итоги выездного голосования и бюллетени недействительными нельзя. По закону, существует всего одна причина признания бюллетеней недействительными - если их обнаружено больше, чем подано заявлений. В данном случае этого зафиксировано не было. Говорилось о том, что помимо пациентов, проголосовали также сотрудники медучреждения, но УИК не может установить на этапе поступления списка – сотрудники это больницы или пациенты, поэтому УИК не имела права отказать в проведении голосования. Комиссия выехала в больницу для осуществления голосования. Жалобы не нашли подтверждения, в них было отказано", - рассказала Екатерина Николайчук.

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