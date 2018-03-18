Мэрия внесла изменения в конкурс на должность гендиректора "Нижегородэлектротранса" в части образования Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода внесла изменения в конкурс на должность гендиректора "Нижегородэлектротранса" в части образования. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Согласно документам, 15 марта 2018 года приказом и.о. замглавы администрации Ивана Носкова внесены изменения в приказ о проведении конкурса от 6 марта.

Единственное изменение: заменить слова "Наличие высшего профессионального (технического или инженерно-экономического) образования" словами "Наличие высшего образования".

Напомним, заявки на конкурс принимаются до 27 марта.

Как сообщалось ранее, Максим Дранишников в феврале покинул пост руководителя МП "Нижегородэлектротранс". Обязанности руководителя исполняет заместитель Дранишникова Евгений Ануфриев.