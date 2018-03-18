Комитет по туризму ЗС НО предложит нижегородской мэрии включить ул. Кожевенную в программу "Комфортная среда" на 2019 год Общество

ул. Кожевенная Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по туризму Законодательного собрания Нижегородской области решил предложить администрации Нижнего Новгорода включить ул. Кожевенную в программу "Комфортная городская среда" на 2019 год. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород, присутствовавший на заседании комитета, 19 марта 2018 года.

Зампредседателя комитета Василий Суханов отметил, что в настоящее время улица находится в неприглядном состоянии, что неприемлемо, особенно в преддверии 150-летия писателя А.М. Горького, описывавшего в своей пьесе "На дне" одно из зданий этой улицы - ночлежку. Суханов подчеркнул, что ул. Кожевенная представляет собой важный культурный срез и соизмерима по своей исторической значимости с улицами Большой Покровской и Рождественской.

"Мы группой депутатов недавно были там на экскурсии. Это очень интересное место, и хочется его возродить, чтобы это была пешеходная улица - благоустроенная, без льда, без машин, без висящих проводов, с хорошими фасадами, с кафе, сувенирными магазинами", - сказал Суханов, добавив, что "есть понимание, как организовать бизнес-сообщество, которое находится на этой улице".

Напомним, Дума Нижнего Новгорода в ноябре 2017 года одобрила безвозмездную передачу помещения в д.10 по ул. Кожевенной под музей "Ночлежная квартира". Ранее, в октябре, был презентован экскурсионный маршрут "Босяцкая Миллионка". Он проходит от Ивановской башни Кремля до здания бывшей ночлежки на ул. Кожевенной, 14, которую описывал Максим Горький в своей пьесе "На дне". Маршрут разработан руководителем проекта "Рождественская сторона" Александром Сериковым.

СПРАВКА:

Долгие годы было принято считать, что ночлежка, в которой проходило действие пьесы "На дне", находилась в доме нижегородского купца Николая Бугрова по адресу улица Рождественская, д. 2. Однако руководитель общественной организации "Союз Рождественской стороны" Александр Сериков отмечает, что находилась она на самом деле на ул. Кожевенная, которая в те годы, носила название Живоносновская, по имени церкви Живоносного источника. Данные, доказывающие этот факт, удалось узнать из отчета ночлежки Бугрова, напечатанного в 1906 году и санитарного обследования за подписью врача Юрковского, которое тот выполнил по заданию городской санитарной комиссии в 1903 году.