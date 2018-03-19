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Общество

Осмотр строящейся станции метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде

19 марта 2018 18:20  [184] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

19 марта врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин провел выездное совещание на станции метро "Стрелка". На нем присутствовали представители правительства региона, подрядной организации (ООО "СК "УС-620"), МКУ "ГУММиД", глава Нижнего Новгорода Владимир Панов

В ходе встречи Никитин поставил исполняющему обязанности заместителя губернатора Антону Аверину задачу - осуществлять непрерывный контроль за ходом работ. "Необходима слаженная работа с подрядчиком, заказчиком, ГУММиД. Ежедневный контроль необходим, в частности, по вопросу благоустройства территории, примыкающей к стадиону "Нижний Новгород", где 15 апреля стартуют тестовые мероприятия", - отметил глава региона.

Напомним, что по официальным данным минстроя на 15 марта на станции "Стрелка" – в настоящее время проводятся работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (готовность 98%). Производится кирпичная кладка стен и перегородок (99%), заливка полов в помещениях вестибюля №1 (99%), вестибюля №2 (96%). Завершены черновые отделки стен и потолков вестибюлей №1 и №2 и чистовая отделка стен и потолков в помещениях вестибюля №1 и ТПП-30. В настоящее время продолжаются работы по устройству металлоконструкций подвесных потолков платформы (98%), а также укладка гранита на платформенную часть станции "Стрелка" (98%). Кроме того, произведена укладка путевого бетона в правом перегонном тоннеле (85%), левом перегонном тоннеле (81%). Выполнено устройство внешних сетей теплоснабжения на ТТП-30 и монтаж силового оборудования. На строительстве объекта задействовано 905 человек рабочего персонала и 30 единиц строительной техники.

Осмотр строящейся станции метро Стрелка в Нижнем Новгороде 19.03.2018
Осмотр строящейся станции метро Стрелка в Нижнем Новгороде 19.03.2018
Осмотр строящейся станции метро Стрелка в Нижнем Новгороде 19.03.2018
Осмотр строящейся станции метро Стрелка в Нижнем Новгороде 19.03.2018
Осмотр строящейся станции метро Стрелка в Нижнем Новгороде 19.03.2018
Осмотр строящейся станции метро Стрелка в Нижнем Новгороде
Осмотр строящейся станции метро Стрелка в Нижнем Новгороде
Осмотр строящейся станции метро Стрелка в Нижнем Новгороде
Осмотр строящейся станции метро Стрелка в Нижнем Новгороде
Осмотр строящейся станции метро Стрелка в Нижнем Новгороде
Осмотр строящейся станции метро Стрелка в Нижнем Новгороде
Осмотр строящейся станции метро Стрелка в Нижнем Новгороде
Осмотр строящейся станции метро Стрелка в Нижнем Новгороде
Осмотр строящейся станции метро Стрелка в Нижнем Новгороде
Осмотр строящейся станции метро Стрелка в Нижнем Новгороде
Осмотр строящейся станции метро Стрелка в Нижнем Новгороде
Осмотр строящейся станции метро Стрелка в Нижнем Новгороде
Осмотр строящейся станции метро Стрелка в Нижнем Новгороде
Осмотр строящейся станции метро Стрелка в Нижнем Новгороде
Осмотр строящейся станции метро Стрелка в Нижнем Новгороде
Совещание руководителей городской и областной администрации о готовности станции метро Стрелка

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