"Готовность станции метро "Стрелка" составляет 94%", - Антон Аверин Общество

Антон Аверин Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Готовность станции метро "Стрелка" составляет 94%", - заявил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Антон Аверин в ходе рабочей инспекции на строящийся объект 15 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По словам Аверина, на сегодняшний день есть все предпосылки для того, чтобы ввод в эксплуатацию объекта состоялся 30 апреля 2018 года. "Мы ежедневно выезжаем на метро. Строительство идет полным ходом, выполнены достаточно большие объемы работ. Все графики составлены таким образом, чтобы в контрактный срок запустить станцию в эксплуатацию, 30 апреля уже должны пойти поезда. Как только будут положительные температуры, приступим к благоустройству", - отметил он.

В региональном министерстве строительства сообщили, что на основной строительной площадке – станции "Стрелка" – в настоящее время проводятся работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (готовность 98%). Производится кирпичная кладка стен и перегородок (99%), заливка полов в помещениях вестибюля №1 (99%), вестибюля №2 (96%). Завершены черновые отделки стен и потолков вестибюлей №1 и №2 и чистовая отделка стен и потолков в помещениях вестибюля №1 и ТПП-30. В настоящее время продолжаются работы по устройству металлоконструкций подвесных потолков платформы (98%), а также укладка гранита на платформенную часть станции "Стрелка" (98%). Кроме того, произведена укладка путевого бетона в правом перегонном тоннеле (85%), левом перегонном тоннеле (81%). Выполнено устройство внешних сетей теплоснабжения на ТТП-30 и монтаж силового оборудования. На строительстве объекта задействовано 905 человек рабочего персонала и 30 единиц строительной техники.

Напомним, замглавы горадминистрации Анатолий Молев 13 марта на заседании комиссии Гордумы по строительству сообщал о том, что готовность станции метро "Стрелка" составляет 77%. Как уточнили тогда НИА "Нижний Новгород" в региональном минтранспорта, в настоящее время имеется некоторое отставание от графика исполнения контракта. В целях своевременного завершения строительства объекта дополнительно привлечены девять субподрядных организаций, организован круглосуточный режим работы. Ввод объекта в эксплуатацию, как и прежде, запланирован на конец апреля 2018 года.

Также напомним, что уголовное дело расследуется по факту мошенничества при строительстве нижегородского метро. 13 сентября текущего года в порядке ст. 91 УПК РФ был задержан бывший руководитель организации–генподрядчика.

Контракт стоимостью 10,396 млрд рублей на строительство метро до станции "Стрелка" был заключен в марте 2015 года с ООО "Управление строительства – 620" ("СК "УС-620").