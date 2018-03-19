Обыски идут в офисе и.о. гендиректора НПАТ Дмитрия Цыганкова 20 марта

Дмитрий Цыганков
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Обыски идут в офисе и. о. генерального директора МП "Нижегородпассажиравтотранс" Дмитрия Цыганкова 20 марта 2018 года.
Как сообщил источник НИА "Нижний Новгород", документы проверяют непосредственно в кабинете Цыганкова. В администрации города информацию также подтвердили.
Напомним, что 20 февраля 2018 года глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявлял о намерении назначить генерального директора МП "Нижегородпассажиравтотранс" (сейчас фактическим руководителем является Цыганков в статусе и.о.)
Ранее сообщалось, 31 января прокуратура направила в адрес главы города информацию о выявленных нарушениях в деятельности Дмитрия Цыганкова, который является руководителем МП "Нижегородпассажиравтотранс" и одновременно – ряда коммерческих организаций.
В январе 2017 года прокуратура заявляла об отсутствии правовых оснований для проверки Дмитрия Цыганкова на конфликт интересов – тогда отмечалось, что фактически он не является руководителем предприятия, а исполняет его обязанности.
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