Обыски идут в офисе и.о. гендиректора НПАТ Дмитрия Цыганкова 20 марта Политика

Дмитрий Цыганков Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Обыски идут в офисе и. о. генерального директора МП "Нижегородпассажиравтотранс" Дмитрия Цыганкова 20 марта 2018 года.

Как сообщил источник НИА "Нижний Новгород", документы проверяют непосредственно в кабинете Цыганкова. В администрации города информацию также подтвердили.

Напомним, что 20 февраля 2018 года глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявлял о намерении назначить генерального директора МП "Нижегородпассажиравтотранс" (сейчас фактическим руководителем является Цыганков в статусе и.о.)

Ранее сообщалось, 31 января прокуратура направила в адрес главы города информацию о выявленных нарушениях в деятельности Дмитрия Цыганкова, который является руководителем МП "Нижегородпассажиравтотранс" и одновременно – ряда коммерческих организаций.

В январе 2017 года прокуратура заявляла об отсутствии правовых оснований для проверки Дмитрия Цыганкова на конфликт интересов – тогда отмечалось, что фактически он не является руководителем предприятия, а исполняет его обязанности.