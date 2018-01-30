Прокуратура выявила нарушения в деятельности руководителя НПАТ Дмитрия Цыганкова Общество

Дмитрий Цыганков Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура Нижнего Новгорода выявила нарушения в деятельности руководителя МП "Нижегородпассажиравтотранс" Дмитрия Цыганкова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 31 января 2018 года.

Напомним, что по законодательству руководитель МП не вправе быть учредителем юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в коммерческих организациях, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации.

Однако на протяжении двух лет полномочия единоличного исполнительного органа МП "Нижегородпассажиравтотранс" были возложены на первого заместителя предприятия Дмитрия Цыганкова. Отмечается, что администрация города не предпринимала реальных мер к назначению руководителя данного предприятия.

Кроме того, сообщается, что Цыганков является учредителем и акционером ряда коммерческих структур. "Его участие как единоличного исполнительного органа муниципального предприятия в коммерческих организациях, а также осуществление предпринимательской деятельности в период исполнения обязанностей генерального директора муниципального предприятия может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство направило данную информацию в адрес главы Нижнего Новгорода Владимира Панова для принятия им соответствующих мер.

Напомним , что в апреле 2017 года комиссия Гордумы по транспорту отказалась рассматривать вопрос возможного конфликта интересов руководителя МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) Дмитрия Цыганкова.

В январе 2017 года прокуратура заявляла об отсутствии правовых оснований для проверки Дмитрия Цыганкова на конфликт интересов – тогда отмечалось, что фактически он не является руководителем предприятия, а исполняет его обязанности.

Как сообщалось ранее, согласно данным ЕГРЮЛ, руководитель муниципального предприятия (МП) "Нижегородпассажиравтотранс" Дмитрий Цыганков, назначенный в феврале 2016 года, в 2017 году продолжал оставаться генеральным директором ЗАО "ВЕРТИКАЛЬ ПРОМ ИНВЕСТ". Согласно ФЗ №161, руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, заниматься предпринимательской деятельностью.