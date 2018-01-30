Последние новости рубрики Общество
31 января 2018 14:15  [10] Экологи пожаловались в нижегородское минэкологии на загрязнения на бывшем "Дзержинском оргстекле"
31 января 2018 14:11  [21] Более 4,5 тысяч кубометров снега вывезено в Советском районе Нижнего Новгорода 30 января
31 января 2018 14:06  [28] Количество жалоб дольщиков в Роспотребнадзор в Нижегородской области выросло почти на 50% за 2017 год
31 января 2018 13:27  [363] Суд в Нижегородской области взыскал 2 млн рублей с виновного в убийстве экс-военнослужащего
31 января 2018 12:43  [89] Карантин по бешенству введен в Сергачском районе Нижегородской области
31 января 2018 12:32  [366] Прокуратура выявила нарушения в деятельности руководителя НПАТ Дмитрия Цыганкова
31 января 2018 12:12  [213] Муниципальные маршруты Нижнего Новгорода лишатся 133 автобусов на время матчей ЧМ
31 января 2018 11:22  [198] Прокуратура выявила нарушения при проведении нижегородским МП "ГУК" закупки у единственного поставщика
31 января 2018 10:49  [783] Два мобильных пункта обогрева развёрнуты на трассах М-7 и Р-159 Нижегородской области
31 января 2018 10:16  [164] Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Ленинском районе Нижнего Новгорода утром 31 января
Общество

Прокуратура выявила нарушения в деятельности руководителя НПАТ Дмитрия Цыганкова

31 января 2018 12:32  [366] Общество
Дмитрий Цыганков

Дмитрий Цыганков

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура Нижнего Новгорода выявила нарушения в деятельности руководителя МП "Нижегородпассажиравтотранс" Дмитрия Цыганкова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 31 января 2018 года.

Напомним, что по законодательству руководитель МП не вправе быть учредителем юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в коммерческих организациях, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации.

Однако на протяжении двух лет полномочия единоличного исполнительного органа МП "Нижегородпассажиравтотранс" были возложены на первого заместителя предприятия Дмитрия Цыганкова. Отмечается, что администрация города не предпринимала реальных мер к назначению руководителя данного предприятия.

Кроме того, сообщается, что Цыганков является учредителем и акционером ряда коммерческих структур. "Его участие как единоличного исполнительного органа муниципального предприятия в коммерческих организациях, а также осуществление предпринимательской деятельности в период исполнения обязанностей генерального директора муниципального предприятия может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство направило данную информацию в адрес главы Нижнего Новгорода Владимира Панова для принятия им соответствующих мер.

Напомним , что в апреле 2017 года комиссия Гордумы по транспорту отказалась рассматривать вопрос возможного конфликта интересов руководителя МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) Дмитрия Цыганкова.

В январе 2017 года прокуратура заявляла об отсутствии правовых оснований для проверки Дмитрия Цыганкова на конфликт интересов – тогда отмечалось, что фактически он не является руководителем предприятия, а исполняет его обязанности.

Как сообщалось ранее, согласно данным ЕГРЮЛ, руководитель муниципального предприятия (МП) "Нижегородпассажиравтотранс" Дмитрий Цыганков, назначенный в феврале 2016 года, в 2017 году продолжал оставаться генеральным директором ЗАО "ВЕРТИКАЛЬ ПРОМ ИНВЕСТ". Согласно ФЗ №161, руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, заниматься предпринимательской деятельностью.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
30 января 2018 17:41Уборка снега в Нижнем Новгороде

Алексей Манянин

Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph