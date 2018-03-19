Нижегородская администрация выделит около 4 млн рублей на снос 28 киосков на пути клиентских групп FIFA Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская администрация выделит около 4 млн рублей на снос 28 нелегальных киосков на пути клиентских групп FIFA.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области, вопрос подготовки сферы торговли и общественного питания в городе на время проведения Чемпионата мира по футболу обсуждался на заседании комитета по развитию предпринимательства, торговли и туризма 19 марта 2018 года.

По словам представителя горадминистрации, до 31 марта планируется демонтировать объекты несанкционированной торговли в Нижнем Новгороде, находящиеся на пути следования клиентских групп. По данным на 26 февраля, их было выявлено 28: в Автозаводском районе - девять, Канавинском - 11, Ленинском - шесть, Нижегородском - один, Советском – один. На эти цели администрациям районов будет единовременно выделена сумма в размере более 4 млн рублей.

Также городская администрация сообщила о том, что в городе летом 2018 года планируется разместить 65 дополнительных нестационарных торговых объектов. В их число войдут 30 объектов по продаже мороженого и прохладительных напитков, 14 киосков реализации изделий народных художественных промыслов и 21 павильон по оказанию услуг общественного питания.

Отмечается также, что дефицит посадочных мест в местах общественного питания планируется покрыть за счет открытия летних площадок-веранд на восьми основных зонах и маршрутах следования клиентских групп.

Кроме того, в рамках заседания было отмечено, что в настоящее время идет согласование внесения изменений в рекомендуемый ассортиментный перечень продуктов питания при проведении массовых мероприятий. Так, в дополненный список смогут войти шашлыки и снековая продукция. Также планируется расширить ассортимент и хлебобулочных изделий (пироги и пирожки с различными начинками, сдобные изделия), блинов (с начинками), мучнистых кондитерских изделий, при соблюдении условий реализации продукции, предъявляемых управлением Роспотребнадзора.

Напомним, что 12 марта горадминистрация объявила четыре аукциона на организацию сезонной торговли в Нижнем Новгороде в 2018 году. По материалам одной из закупок, во всех районах города предполагается выделить 134 дополнительных места для размещения нестационарных торговых объектов.