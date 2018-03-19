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Общество

Депутаты попросили у администрации Нижнего Новгорода предоставить подробный план по ремонту дорог

20 марта 2018 18:41  [50] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Подробный план по ремонту дорог в Нижнем Новгороде в 2018 году попросили предоставить члены комиссии Гордумы по городскому хозяйству 20 марта 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комиссии.

Депутат Евгений Лазарев сообщил, что в СМИ появились сообщения о ремонте дорог, но юридически оформленного документа по-прежнему нет.

"Нет нормативно-правового акта, а именно плана реализации муниципальной программы по ремонту дорог. Он должен был появиться 1 марта 2018 года. Сейчас 20 марта, но и списка нет, и плана нет. Конкурсы проведены, но никто об этом не знает", - сказал Лазарев.

"План реализации есть, но там фигурирует список, связанный с федеральной программой, потому что муниципальная программа отражает трату только городских средств", - ответил директор департамента дорожного хозяйства администрации города Роман Ухабин.

Ранее депутаты утверждали программу в общем виде. По итогам заседания комиссии 20 марта они попросили департамент дорожного хозяйства сформировать список ремонта дорог в 2018 году и разослать всем членам комиссии по городскому хозяйству. Лазарев заметил, что, прежде всего, надо опубликовать нормативно-правовой акт для всех жителей Нижнего Новгорода, чтобы они могли знать о планах по ремонту.

Напомним также, что администрация Нижнего Новгорода уже выбрала подрядчиков по ремонту дорог в 2018 году.

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